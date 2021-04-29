***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.04.2021 12:01
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
31.03.2021 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932227
BIST
13:211.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 16,88
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:218,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:219,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:21466,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,96
|Açılış
|: 466,25
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KONYA
|956,00
|30.720.174
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.832.805
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.911.765
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.511.690
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.268.076
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|39.888.594
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.101.354
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|650.936.316
|% 1,69
|
|EREGL
|19,18
|404.580.798
|% 1,27
|
|PETKM
|6,57
|317.410.504
|% 0,77
|
|SASA
|36,88
|298.103.629
|% 1,32
|
|AKBNK
|4,91
|260.779.080
|% 1,24
|
|GARAN
|7,24
|650.936.316
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,12
|185.040.540
|% 0,95
|
|AKBNK
|4,91
|260.779.080
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,11
|58.455.391
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|317.410.504
|% 0,77
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1843
|8,1891
|% 0,00
|
|Euro
|9,9326
|9,9410
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,3584
|11,4154
|% -0,23
|
|Frank
|8,9527
|9,0066
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1728
|2,1837
|% -0,21
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-8,25
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|11,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|14,06
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|6,80
|
|Çeyrek
|743
|760
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,00
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|0,97
|