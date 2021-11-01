***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 14:12
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
30.09.2021 tarihli faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973381
BIST
16:581.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:589,5211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0685
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:5811,0294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0845
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:58547,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,78
|Açılış
|: 547,24
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ZRGYO
|2,20
|19.534.997
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.856.355
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|24.032.734
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.387.086
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|96.452.782
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.602.082
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.231.443
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|467.780.364
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.244.609
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.317.555.727
|% 2,84
|
|SISE
|8,51
|920.438.945
|% -1,73
|
|THYAO
|15,35
|879.827.679
|% 2,54
|
|BIMAS
|64,00
|720.826.044
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,80
|636.036.504
|% 2,56
|
|GARAN
|10,13
|2.317.555.727
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|636.036.504
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,04
|278.214.133
|% 3,55
|
|ODAS
|1,44
|171.374.786
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,75
|305.288.468
|% 3,38
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5211
|9,5262
|% -0,66
|
|Euro
|11,0154
|11,0295
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,9551
|13,0200
|% -0,95
|
|Frank
|10,3763
|10,4388
|% -0,49
|
|Riyal
|2,5255
|2,5382
|% -0,91
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,49
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|5,81
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,81
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|1,28
|
Seans Raporu
16:56
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17:10DZGYO
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17:08XU030
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17:08XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 17, 030.00 milyon TL de
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17:08PENGD
Yüzde 7.99 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 698, 230 adet işlem