***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 89.230 1.216.670 1.216.670Transferler89.230 -89.230 0 0Dönem Karı (Zararı)0 971.256 971.256 971.256Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)398.439 398.439 398.439Sermaye Arttırımı200.000 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 987.926 267.674 2.586.365 2.586.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI727.662 42.147Dönem Karı (Zararı)398.439 971.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler435.147 -443.199Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-109.883 129.439Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler545.030 -572.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-105.924 -485.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-140.650 -444.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.905 -8.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.631 38.238Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -71.212Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları727.662 42.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)727.662 42.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)727.662 42.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.229.571 1.187.424DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.957.233 1.229.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.957.233 1.229.571Ticari Alacaklar718.508 577.858İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 718.508 577.858Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 46.191 34.286Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 31.420 41.443Diğer Dönen Varlıklar7 0 5.995.322ARA TOPLAM2.754.078 7.879.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.754.078 7.879.206DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.754.078 7.879.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6.707 4.449İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.707 4.449Diğer Borçlar161.006 116.633İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 161.006 116.633Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 0 5.450.292ARA TOPLAM167.713 5.571.374TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.713 5.571.374UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERCari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar8 0 119.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 119.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER167.713 5.691.280ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.586.365 2.187.926Ödenmiş Sermaye9 1.200.000 1.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları987.926 216.670Net Dönem Karı veya Zararı398.439 971.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.586.365 2.187.926TOPLAM KAYNAKLAR2.754.078 7.879.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.504.792 7.929.325Satışların Maliyeti11 -2.279.571 -7.161.773TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)225.221 767.552BRÜT KAR (ZARAR)225.221 767.552Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)225.221 767.552Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)225.221 767.552Finansman Gelirleri12 763.194 884.021Finansman Giderleri13 -473.539 -406.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)514.876 1.245.283Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-116.437 -274.027Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -236.343 -144.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 119.906 -129.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)398.439 971.256DÖNEM KARI (ZARARI)398.439 971.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları398.439 971.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)398.439 971.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları398.439 971.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833205BIST