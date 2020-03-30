***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2020 12:45
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 89.230 1.216.670 1.216.670
Transferler
89.230 -89.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 971.256 971.256 971.256
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
398.439 398.439 398.439
Sermaye Arttırımı
200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 987.926 267.674 2.586.365 2.586.365
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
727.662 42.147
Dönem Karı (Zararı)
398.439 971.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
435.147 -443.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-109.883 129.439
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
545.030 -572.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.924 -485.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.650 -444.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.905 -8.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.631 38.238
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -71.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
727.662 42.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
727.662 42.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
727.662 42.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.571 1.187.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.957.233 1.229.571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.957.233 1.229.571
Ticari Alacaklar
718.508 577.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 718.508 577.858
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 46.191 34.286
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 31.420 41.443
Diğer Dönen Varlıklar
7 0 5.995.322
ARA TOPLAM
2.754.078 7.879.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.754.078 7.879.206
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.754.078 7.879.206
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6.707 4.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.707 4.449
Diğer Borçlar
161.006 116.633
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 161.006 116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 0 5.450.292
ARA TOPLAM
167.713 5.571.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.713 5.571.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
8 0 119.906
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 119.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.713 5.691.280
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.586.365 2.187.926
Ödenmiş Sermaye
9 1.200.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
987.926 216.670
Net Dönem Karı veya Zararı
398.439 971.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.586.365 2.187.926
TOPLAM KAYNAKLAR
2.754.078 7.879.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 2.504.792 7.929.325
Satışların Maliyeti
11 -2.279.571 -7.161.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
225.221 767.552
BRÜT KAR (ZARAR)
225.221 767.552
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
225.221 767.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
225.221 767.552
Finansman Gelirleri
12 763.194 884.021
Finansman Giderleri
13 -473.539 -406.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
514.876 1.245.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-116.437 -274.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -236.343 -144.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 119.906 -129.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
398.439 971.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
398.439 971.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
398.439 971.256
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
398.439 971.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
398.439 971.256
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833205
BIST