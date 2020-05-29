***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 12:41
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 114.947 114.947 114.947
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 1.187.926 114.947 2.302.873 2.302.873
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Transferler
398.439 -398.439 0 0
Dönem Karı (Zararı)
210.702 210.702 210.702
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 1.386.365 210.702 2.797.067 2.797.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.481 2.558.873
Dönem Karı (Zararı)
210.702 114.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.486 33.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
58.486 33.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.707 2.410.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.218 -394.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-92.661 -80.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.828 2.341.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 543.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.481 2.558.873
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.481 2.558.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.481 2.558.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.957.233 1.229.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.996.714 3.788.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.996.714 1.957.233
Ticari Alacaklar
809.726 718.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 809.726 718.508
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 138.852 46.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 31.420
Diğer Dönen Varlıklar
7 0 0
ARA TOPLAM
2.946.018 2.754.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.946.018 2.754.078
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.946.018 2.754.078
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
17.766 6.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.766 6.707
Diğer Borçlar
104.119 161.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 104.119 161.006
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 27.066 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
148.951 167.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.951 167.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
8 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.951 167.713
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.797.067 2.586.365
Ödenmiş Sermaye
9 1.200.000 1.200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.386.365 987.926
Net Dönem Karı veya Zararı
210.702 398.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.797.067 2.586.365
TOPLAM KAYNAKLAR
2.946.018 2.754.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
7 ve 10 525.237 831.633
Satışların Maliyeti
11 -490.876 -756.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.361 75.602
BRÜT KAR (ZARAR)
34.361 75.602
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.361 75.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.361 75.602
Finansman Gelirleri
12 237.438 315.251
Finansman Giderleri
13 -1.582 -242.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
270.217 148.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.515 -33.390
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -59.515 -153.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 0 119.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.702 114.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
210.702 114.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
210.702 114.947
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.702 114.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
210.702 114.947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847634
BIST