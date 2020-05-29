***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)0 114.947 114.947 114.947Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 1.187.926 114.947 2.302.873 2.302.873Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler398.439 -398.439 0 0Dönem Karı (Zararı)210.702 210.702 210.702Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 1.386.365 210.702 2.797.067 2.797.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.481 2.558.873Dönem Karı (Zararı)210.702 114.947Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.486 33.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler58.486 33.390Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-229.707 2.410.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-91.218 -394.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-92.661 -80.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.828 2.341.768Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 543.902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.481 2.558.873YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.481 2.558.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.481 2.558.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.957.233 1.229.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.996.714 3.788.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.996.714 1.957.233Ticari Alacaklar809.726 718.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 809.726 718.508Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 138.852 46.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 31.420Diğer Dönen Varlıklar7 0 0ARA TOPLAM2.946.018 2.754.078TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.946.018 2.754.078DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.946.018 2.754.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar17.766 6.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 17.766 6.707Diğer Borçlar104.119 161.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 104.119 161.006Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 27.066 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM148.951 167.713TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.951 167.713UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERCari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar8 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER148.951 167.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.797.067 2.586.365Ödenmiş Sermaye9 1.200.000 1.200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.386.365 987.926Net Dönem Karı veya Zararı210.702 398.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.797.067 2.586.365TOPLAM KAYNAKLAR2.946.018 2.754.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat7 ve 10 525.237 831.633Satışların Maliyeti11 -490.876 -756.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.361 75.602BRÜT KAR (ZARAR)34.361 75.602Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.361 75.602Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.361 75.602Finansman Gelirleri12 237.438 315.251Finansman Giderleri13 -1.582 -242.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)270.217 148.337Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.515 -33.390Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -59.515 -153.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0 119.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)210.702 114.947DÖNEM KARI (ZARARI)210.702 114.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları210.702 114.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)210.702 114.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları210.702 114.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847634BIST