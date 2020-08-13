***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)0 241.048 241.048 241.048Sermaye Arttırımı200.000 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 987.926 241.048 2.428.974 2.428.974Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)351.315 351.315 351.315Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 1.959.182 -221.502 2.937.680 2.937.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-453.391 646.450Dönem Karı (Zararı)351.315 241.0 2.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.402 -79.825İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-845.386 485.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-784.442 -96.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-784.442 -96.536Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.013 -25.859Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.931 62.592İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-33.931 62.592Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 5.995.322İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 5.995.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.450.292Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -5.450.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-453.391 646.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.203 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.203 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.203FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-471.594 646.450NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-471.594 646.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.957.233 1.229.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.485.639 1.876.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.485.639 1.957.233Ticari Alacaklar1.502.950 718.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.502.950 718.508Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 73.204 46.191İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler73.204 46.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 31.420Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM3.062.519 2.754.078TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.062.519 2.754.078DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar15.925Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR15.925 0TOPLAM VARLIKLAR3.078.444 2.754.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar22.664 6.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.151.710 1.485.777 626.473 654.144Satışların Maliyeti11 -1.076.365 -1.360.729 -585.489 -604.698TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.345 125.048 40.984 49.446Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)75.345 125.048 40.984 49.446Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.345 125.048 40.984 49.446Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.345 125.048 40.984 49.446Finansman Gelirleri12 444.811 509.835 207.373 194.584Finansman Giderleri13 -69.574 -321.968 -67.992 -79.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)450.582 312.915 180.365 164.578Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-99.267 -71.867 -39.752 -38.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -99.267 -191.773 -39.752 -38.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0 119.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)351.315 241.048 140.613 126.101DÖNEM KARI (ZARARI)351.315 241.048 140.613 126.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları351.315 241.048 140.613 126.101Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)351.315 241.048 140.613 126.101Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları351.315 241.048 140.613 126.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868556BIST