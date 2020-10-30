***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)0 267.674 267.674 267.674Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 1.187.926 267.674 2.455.600 2.455.600Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler398.439 -398.439 0 0Dönem Karı (Zararı)691.307 691.307 691.307Sermaye Arttırımı240.000 240.000Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 1.146.365 691.307 3.277.672 3.277.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-977.989 1.091.332Dönem Karı (Zararı)691.307 267.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.774 -72.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.165 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler94.609 -72.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.770.070 895.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.607.159 371.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.607.159 371.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-54.147 -42.247Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-106.845 21.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-106.845 21.452Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.919 5.995.322İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.919 5.995.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.450.292Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -5.450.292Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-977.989 1.091.332YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.858 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.858 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.010.847 1.091.332NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.010.847 1.091.332DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.957.233 1.229.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ946.386 2.320.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 946.386 1.957.233Ticari Alacaklar2.325.667 718.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.325.667 718.508Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 100.338 46.191İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler100.338 46.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 31.420Diğer Dönen Varlıklar1.919 0ARA TOPLAM3.375.036 2.754.078TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.375.036 2.754.078DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar26.693Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR26.693 0TOPLAM VARLIKLAR3.401.729 2.754.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 6.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 6.707Diğer Borçlar60.868 161.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 60.868 161.006Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 63.189 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM124.057 167.713TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.057 167.713UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERCari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.057 167.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.277.672 2.586.365Ödenmiş Sermaye9 1.440.000 1.200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.146.365 987.926Net Dönem Karı veya Zararı691.307 398.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.277.672 2.586.365TOPLAM KAYNAKLAR3.401.729 2.754.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.697.429 2.006.898 545.719 521.121Satışların Maliyeti11 -1.586.383 -1.838.716 -510.018 -477.987TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.046 168.182 35.701 43.134Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)111.046 168.182 35.701 43.134Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 22.829 22.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.046 191.011 35.701 65.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.046 191.011 35.701 65.963Finansman Gelirleri12 845.089 626.380 400.278 116.545Finansman Giderleri13 -69.574 -470.251 0 -148.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)886.561 347.140 435.979 34.225Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-195.254 -79.466 -95.987 -7.599Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -195.254 -199.372 -95.987 -7.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0 119.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)691.307 267.674 339.992 26.626DÖNEM KARI (ZARARI)691.307 267.674 339.992 26.626Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları691.307 267.674 339.992 26.626Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)691.307 267.674 339.992 26.626Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları691.307 267.674 339.992 26.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884763BIST