***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 09:26
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Transferler
971.256 -971.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 267.674 267.674 267.674
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 1.187.926 267.674 2.455.600 2.455.600
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Transferler
398.439 -398.439 0 0
Dönem Karı (Zararı)
691.307 691.307 691.307
Sermaye Arttırımı
240.000 240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.440.000 1.146.365 691.307 3.277.672 3.277.672
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-977.989 1.091.332
Dönem Karı (Zararı)
691.307 267.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.774 -72.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.165 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
94.609 -72.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.770.070 895.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.607.159 371.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.607.159 371.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.147 -42.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.845 21.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.845 21.452
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.919 5.995.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.919 5.995.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.450.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -5.450.292
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-977.989 1.091.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.858 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.858 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.010.847 1.091.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.010.847 1.091.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.957.233 1.229.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
946.386 2.320.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 946.386 1.957.233
Ticari Alacaklar
2.325.667 718.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.325.667 718.508
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 100.338 46.191
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
100.338 46.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 31.420
Diğer Dönen Varlıklar
1.919 0
ARA TOPLAM
3.375.036 2.754.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.375.036 2.754.078
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
26.693
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.693 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.401.729 2.754.078
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
0 6.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 6.707
Diğer Borçlar
60.868 161.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 60.868 161.006
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 63.189 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
124.057 167.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.057 167.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.057 167.713
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.277.672 2.586.365
Ödenmiş Sermaye
9 1.440.000 1.200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.146.365 987.926
Net Dönem Karı veya Zararı
691.307 398.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.277.672 2.586.365
TOPLAM KAYNAKLAR
3.401.729 2.754.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 1.697.429 2.006.898 545.719 521.121
Satışların Maliyeti
11 -1.586.383 -1.838.716 -510.018 -477.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.046 168.182 35.701 43.134
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
111.046 168.182 35.701 43.134
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 22.829 22.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.046 191.011 35.701 65.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.046 191.011 35.701 65.963
Finansman Gelirleri
12 845.089 626.380 400.278 116.545
Finansman Giderleri
13 -69.574 -470.251 0 -148.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
886.561 347.140 435.979 34.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-195.254 -79.466 -95.987 -7.599
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -195.254 -199.372 -95.987 -7.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 0 119.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
691.307 267.674 339.992 26.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
691.307 267.674 339.992 26.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
691.307 267.674 339.992 26.626
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.307 267.674 339.992 26.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
691.307 267.674 339.992 26.626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884763
BIST