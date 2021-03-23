***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.623.340 727.662Dönem Karı (Zararı)570.992 398.439Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.785 435.147Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.220 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-35.005 -109.883Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 545.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.167.547 -105.924Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.048.900 -140.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.463 -11.905Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.184 46.631Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.623.340 727.662YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.858Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.656.198 727.662NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.656.198 727.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.957.233 1.229.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ301.035 1.957.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926Transferler0 0Dönem Karı (Zararı)398.439 398.439 398.439Sermaye Arttırımı-200.000Sermaye Avansı200.000Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler398.439 -398.439 0 0Dönem Karı (Zararı)570.992 570.992 570.992Sermaye Arttırımı240.000 -240.000Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 301.035 1.957.233Ticari Alacaklar2.767.408 718.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.767.408 718.508Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 76.654 46.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 66.425 31.420ARA TOPLAM3.212.248 2.754.078TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.212.248 2.754.078DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 24.638Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR24.638 0TOPLAM VARLIKLAR3.236.886 2.754.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar20.254 6.707İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.254 6.707Diğer Borçlar59.275 161.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 59.275 161.006Dönem Karı Vergi YükümlülüğüARA TOPLAM79.529 167.713TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.529 167.713UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.529 167.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.157.357 2.586.365Ödenmiş Sermaye9 1.440.000 1.200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.146.365 987.926Net Dönem Karı veya Zararı570.992 398.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.157.357 2.586.365TOPLAM KAYNAKLAR3.236.886 2.754.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.286.364 2.504.792Satışların Maliyeti11 -2.137.067 -2.279.571TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)149.297 225.221BRÜT KAR (ZARAR)149.297 225.221Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)149.297 225.221Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)149.297 225.221Finansman Gelirleri12 1.050.186 763.194Finansman Giderleri13 -466.959 -473.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)732.524 514.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-161.532 -116.437Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -161.532 -236.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0 119.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)570.992 398.439DÖNEM KARI (ZARARI)570.992 398.439Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları570.992 398.439Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)570.992 398.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları570.992 398.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920033BIST