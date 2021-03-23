***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
23.03.2021 19:10
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.623.340 727.662
Dönem Karı (Zararı)
570.992 398.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.785 435.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.220 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.005 -109.883
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 545.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.167.547 -105.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.048.900 -140.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.463 -11.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.184 46.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.623.340 727.662
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.656.198 727.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.656.198 727.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.957.233 1.229.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.035 1.957.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 216.670 971.256 2.187.926 2.187.926
Transferler
0 0
Dönem Karı (Zararı)
398.439 398.439 398.439
Sermaye Arttırımı
-200.000
Sermaye Avansı
200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Transferler
398.439 -398.439 0 0
Dönem Karı (Zararı)
570.992 570.992 570.992
Sermaye Arttırımı
240.000 -240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 301.035 1.957.233
Ticari Alacaklar
2.767.408 718.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.767.408 718.508
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 76.654 46.191
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 66.425 31.420
ARA TOPLAM
3.212.248 2.754.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.212.248 2.754.078
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 24.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.638 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.236.886 2.754.078
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
20.254 6.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.254 6.707
Diğer Borçlar
59.275 161.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 59.275 161.006
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
ARA TOPLAM
79.529 167.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.529 167.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.529 167.713
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.157.357 2.586.365
Ödenmiş Sermaye
9 1.440.000 1.200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.146.365 987.926
Net Dönem Karı veya Zararı
570.992 398.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.157.357 2.586.365
TOPLAM KAYNAKLAR
3.236.886 2.754.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 2.286.364 2.504.792
Satışların Maliyeti
11 -2.137.067 -2.279.571
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.297 225.221
BRÜT KAR (ZARAR)
149.297 225.221
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.297 225.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
149.297 225.221
Finansman Gelirleri
12 1.050.186 763.194
Finansman Giderleri
13 -466.959 -473.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
732.524 514.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-161.532 -116.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -161.532 -236.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 0 119.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
570.992 398.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
570.992 398.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
570.992 398.439
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
570.992 398.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
570.992 398.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920033
BIST