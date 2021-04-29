***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler398.439 -398.439 0 0Dönem Karı (Zararı)0 210.702 210.702 210.702Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 1.386.365 210.702 2.797.067 2.797.067Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357Transferler570.992 -570.992 0 0Dönem Karı (Zararı)315.419 315.419 315.419Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 1.717.357 315.419 3.472.776 3.472.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.005.829 39.481Dönem Karı (Zararı)315.419 210.702Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.309 58.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.054Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler105.255 58.486Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler583.101 -229.707Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler710.891 -91.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-109.287 -92.661Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.503 -45.828Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.005.829 39.481YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.005.829 39.481NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.005.829 39.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ301.035 1.957.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.306.864 1.996.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.306.864 301.035Ticari Alacaklar2.056.517 2.767.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.056.517 2.767.408Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 185.941 76.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 66.425ARA TOPLAM3.550.048 3.212.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.550.048 3.212.248DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 22.584 24.638Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR22.584 24.638TOPLAM VARLIKLAR3.572.632 3.236.886KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2.575 20.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.575 20.254Diğer Borçlar58.451 59.275İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 58.451 59.275Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 38.830 0ARA TOPLAM99.856 79.529TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.856 79.529UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.856 79.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.472.776 3.157.357Ödenmiş Sermaye9 1.440.000 1.440.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.717.357 1.146.365Net Dönem Karı veya Zararı315.419 570.992TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.472.776 3.157.357TOPLAM KAYNAKLAR3.572.632 3.236.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 582.434 525.237Satışların Maliyeti11 -544.338 -490.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.096 34.361BRÜT KAR (ZARAR)38.096 34.361Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.096 34.361Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.096 34.361Finansman Gelirleri12 394.983 237.438Finansman Giderleri13 -12.376 -1.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)420.703 270.217Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-105.284 -59.515Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -105.284 -59.515Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)315.419 210.702DÖNEM KARI (ZARARI)315.419 210.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları315.419 210.702Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)315.419 210.702Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları315.419 210.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932226BIST