***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 12:01
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365
Transferler
398.439 -398.439 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 210.702 210.702 210.702
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 1.386.365 210.702 2.797.067 2.797.067
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357
Transferler
570.992 -570.992 0 0
Dönem Karı (Zararı)
315.419 315.419 315.419
Dönem Sonu Bakiyeler
1.440.000 1.717.357 315.419 3.472.776 3.472.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.005.829 39.481
Dönem Karı (Zararı)
315.419 210.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.309 58.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.054
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
105.255 58.486
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
583.101 -229.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
710.891 -91.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.287 -92.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.503 -45.828
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.005.829 39.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.005.829 39.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.005.829 39.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.035 1.957.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.306.864 1.996.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.306.864 301.035
Ticari Alacaklar
2.056.517 2.767.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.056.517 2.767.408
Diğer Alacaklar
726 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
726 726
Peşin Ödenmiş Giderler
4 185.941 76.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 66.425
ARA TOPLAM
3.550.048 3.212.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.550.048 3.212.248
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 22.584 24.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.584 24.638
TOPLAM VARLIKLAR
3.572.632 3.236.886
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
2.575 20.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.575 20.254
Diğer Borçlar
58.451 59.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 58.451 59.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 38.830 0
ARA TOPLAM
99.856 79.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.856 79.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.856 79.529
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.472.776 3.157.357
Ödenmiş Sermaye
9 1.440.000 1.440.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.717.357 1.146.365
Net Dönem Karı veya Zararı
315.419 570.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.472.776 3.157.357
TOPLAM KAYNAKLAR
3.572.632 3.236.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 582.434 525.237
Satışların Maliyeti
11 -544.338 -490.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.096 34.361
BRÜT KAR (ZARAR)
38.096 34.361
Genel Yönetim Giderleri
0 0
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.096 34.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.096 34.361
Finansman Gelirleri
12 394.983 237.438
Finansman Giderleri
13 -12.376 -1.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
420.703 270.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-105.284 -59.515
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -105.284 -59.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.419 210.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
315.419 210.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
315.419 210.702
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.419 210.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
315.419 210.702
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932226
BIST