***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler971.256 -971.256 0 0Dönem Karı (Zararı)0 351.315 351.315 351.315Dönem Sonu Bakiyeler1.200.000 1.959.182 -221.502 2.937.680 2.937.680Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357Transferler570.992 -570.992 0 0Dönem Karı (Zararı)464.498 464.498 464.498Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 1.717.357 464.498 3.621.855 3.621.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.661.643 -453.391Dönem Karı (Zararı)464.498 351.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.189 40.680Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.109 2.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler155.080 38.402İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.122.277 -845.386Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.194.795 -784.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.194.795 -784.442Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-58.984 -27.013Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.534 -33.931İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.534 -33.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.745.964 -453.391Vergi İadeleri (Ödemeleri)-84.321YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -18.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -18.203Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -18.203FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.661.643 -471.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.661.643 -471.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ301.035 1.957.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.962.678 1.485.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.962.678 301.035Ticari Alacaklar1.572.613 2.767.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.572.613 2.767.408Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 135.638 76.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 66.425ARA TOPLAM3.671.655 3.212.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.671.655 3.212.248DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 20.529 24.638Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR20.529 24.638TOPLAM VARLIKLAR3.692.184 3.236.886KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.551 20.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.551 20.254Diğer Borçlar58.444 59.275İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 58.444 59.275Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 4.334 0ARA TOPLAM70.329 79.529TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.329 79.529UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.329 79.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.621.855 3.157.357Ödenmiş Sermaye9 1.440.000 1.440.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.717.357 1.146.365Net Dönem Karı veya Zararı464.498 570.992TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.621.855 3.157.357TOPLAM KAYNAKLAR3.692.184 3.236.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.336.383 1.151.710 626.473 654.144Satışların Maliyeti11 -1.248.960 -1.076.365 -585.489 -604.698TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.423 75.345 40.984 49.446Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)87.423 75.345 40.984 49.446Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.423 75.345 40.984 49.446Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.423 75.345 40.984 49.446Finansman Gelirleri12 612.592 444.811 207.373 194.584Finansman Giderleri13 -80.437 -69.574 -67.992 -79.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)619.578 450.582 180.365 164.578Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-155.080 -99.267 -39.752 -38.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -155.080 -99.267 -39.752 -38.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)464.498 351.315 140.613 126.101DÖNEM KARI (ZARARI)464.498 351.315 140.613 126.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları464.498 351.315 140.613 126.101Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)464.498 351.315 140.613 126.101Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları464.498 351.315 140.613 126.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958336BIST