***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 987.926 398.439 2.586.365 2.586.365Transferler398.439 -398.439 0 0Dönem Karı (Zararı)0 691.307 691.307 691.307Sermaye Arttırımı240.000 -240.000Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 1.146.635 691.307 3.277.672 3.277.672Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.440.000 1.146.365 570.992 3.157.357 3.157.357Transferler570.992 -570.992 0 0Dönem Karı (Zararı)533.289 533.289 533.289Dönem Sonu Bakiyeler1.440.000 1.717.357 533.289 3.690.646 3.690.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.732.124 -977.989Dönem Karı (Zararı)533.289 691.307Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler184.489 100.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.164 6.165Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler178.325 94.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.169.559 -1.770.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.239.795 -1.607.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.239.795 -1.607.159Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-62.768 -54.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.468 -106.845İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.468 -106.845Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.919İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.887.337 -977.989Vergi İadeleri (Ödemeleri)-155.213YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -32.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -32.858Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -32.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.732.124 -1.010.847NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.732.124 -1.010.847DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ301.035 1.957.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.033.159 946.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.033.159 301.035Ticari Alacaklar1.527.613 2.767.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.520.627 2.767.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.986Diğer Alacaklar726 726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar726 726Peşin Ödenmiş Giderler4 139.422 76.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 43.313 66.425ARA TOPLAM3.744.233 3.212.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.744.233 3.212.248DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 18.474 24.638Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR18.474 24.638TOPLAM VARLIKLAR3.762.707 3.236.886KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6.153 20.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.153 20.254Diğer Borçlar65.908 59.275İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 65.908 59.275Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 0ARA TOPLAM72.061 79.529TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.061 79.529UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.061 79.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.690.646 3.157.357Ödenmiş Sermaye9 1.440.000 1.440.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.717.357 1.146.365Net Dönem Karı veya Zararı533.289 570.992TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.690.646 3.157.357TOPLAM KAYNAKLAR3.762.707 3.236.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.956.683 1.697.429 626.473 654.144Satışların Maliyeti11 -1.828.179 -1.586.383 -585.489 -604.698TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)128.504 111.046 40.984 49.446Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)128.504 111.046 40.984 49.446Genel Yönetim Giderleri0 0Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)128.504 111.046 40.984 49.446Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.504 111.046 40.984 49.446Finansman Gelirleri12 797.228 845.089 207.373 194.584Finansman Giderleri13 -214.118 -69.574 -67.992 -79.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)711.614 886.561 180.365 164.578Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-178.325 -195.254 -39.752 -38.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -178.325 -195.254 -39.752 -38.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)533.289 691.307 140.613 126.101DÖNEM KARI (ZARARI)533.289 691.307 140.613 126.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları533.289 691.307 140.613 126.101Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)533.289 691.307 140.613 126.101Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları533.289 691.307 140.613 126.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973379BIST