***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2020 15:45
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin, 2.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 1.200.000 TL'ndan 1.440.000 TL'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ile sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 14/08/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 9'uncu maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874952
BIST
16:211.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:217,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:218,9072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0528
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
16:21471,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,33
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:21
|JANTS
|171,60
|152.939.075
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.482.334
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.115.260
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.390.747
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.287.473
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.963.898
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|303.425.719
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.843.230
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,24
|94.550.726
|% -9,81
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,16
|2.274.409.310
|% 2,93
|
|SISE
|6,35
|858.225.350
|% 1,93
|
|PETKM
|4,31
|801.422.481
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,07
|452.248.097
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|429.081.945
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,16
|2.274.409.310
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,07
|452.248.097
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|801.422.481
|% 1,41
|
|ODAS
|2,66
|429.081.945
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|259.266.962
|% 1,68
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4916
|7,4965
|% 0,32
|
|Euro
|8,9008
|8,9072
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6391
|9,6874
|% 1,10
|
|Frank
|8,2363
|8,2859
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,30
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|15,74
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|24,00
|
|Tam
|3.110
|3.188
|25,08
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|12,13
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,11
|
|B. Petrol
|39,65
|39,65
|-0,18
|