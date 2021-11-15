***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2021 17:50
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin, 2.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının aşılması suretiyle, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 1.440.000 TL'ndan 3.000.000 TL'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ile sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 20/10/2021 tarih ve 2021/15 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 9'uncu maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977834
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0774
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0794
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05600,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,96
|Açılış
|: 600,93
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|13,80
|7.692.174
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.367.944
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|786.380.688
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.182.859
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.100.976
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.665.892
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,24
|805.393.587
|% -8,54
|
|OYLUM
|8,92
|43.435.197
|% -8,32
|
|VAKFN
|5,85
|149.041.715
|% -8,31
|
|THYAO
|17,61
|3.567.537.710
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.119.458.115
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,75
|1.487.890.802
|% 3,20
|
|SISE
|9,95
|1.364.646.969
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.367.944
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.665.892
|% -9,84
|
|TSKB
|1,73
|881.322.184
|% 9,49
|
|SKBNK
|1,25
|637.453.138
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,18
|625.836.448
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.542.896
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0671
|10,0770
|% 0,77
|
|Euro
|11,5220
|11,5319
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,4570
|13,5245
|% 0,57
|
|Frank
|10,8729
|10,9384
|% 0,51
|
|Riyal
|2,6705
|2,6839
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-4,59
|
|Altın Gr.
|601
|601
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,05
|81,05
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR