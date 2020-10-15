***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2020 10:55
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.440.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PAAMCO MIREN LIMITED 1440000 TRY 100
TOPLAM 1440000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881895
BIST
14:081.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:087,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:089,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:08483,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PENGD
|6,71
|149.795.070
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.916.819
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.882.392
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.231.785
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.116.403
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|766.025
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.105.730.759
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,02
|1.034.155.348
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,95
|930.775.816
|% 2,63
|
|ECILC
|7,14
|816.717.806
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,68
|692.021.711
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|930.775.816
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,02
|1.034.155.348
|% -1,31
|
|PETKM
|4,80
|1.105.730.759
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|692.021.711
|% -0,81
|
|ECILC
|7,14
|816.717.806
|% 3,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9357
|% 0,32
|
|Euro
|9,3008
|9,3066
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2451
|10,2965
|% -0,16
|
|Frank
|8,6483
|8,7004
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1089
|2,1194
|% 0,30
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,19
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,83
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,97
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|-0,86
|