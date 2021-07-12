***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2021 13:26
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUNUS EMRE TEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yöneticilik Bağımsız Üye Değil
MAXIMILIAAN ENDYMION RIJKENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 01.02.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950237
BIST
13:441.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:448,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,6335
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:4410,2396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0530
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2238
13:44500,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,25
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:41
|VBTYZ
|13,72
|44.922.161
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.408.982
|% 9,73
|
|IDGYO
|1,92
|18.863.420
|% 7,26
|
|ERBOS
|143,00
|110.111.160
|% 6,88
|
|AVHOL
|5,33
|9.735.182
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.964.048
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,70
|9.364.543
|% -9,55
|
|MARKA
|4,28
|680.055
|% -8,55
|
|KGYO
|5,48
|5.796.812
|% -7,90
|
|GARAN
|8,68
|666.047.396
|% 1,76
|
|KRDMD
|7,27
|379.338.019
|% 0,69
|
|THYAO
|13,42
|357.072.623
|% -1,11
|
|PETKM
|5,45
|335.964.785
|% 0,18
|
|EREGL
|18,36
|302.230.534
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,29
|206.643.097
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,08
|87.594.708
|% -1,82
|
|GARAN
|8,68
|666.047.396
|% 1,76
|
|PETKM
|5,45
|335.964.785
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,27
|379.338.019
|% 0,69
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6369
|8,6404
|% -0,20
|
|Euro
|10,2361
|10,2425
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9318
|11,9917
|% -0,56
|
|Frank
|9,3977
|9,4543
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% -0,19
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-7,90
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.298
|3.380
|-20,57
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-9,95
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-1,17
|