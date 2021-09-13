***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUNUS EMRE TEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yöneticilik Bağımsız Üye DeğilMAXIMILIAAN ENDYMION RIJKENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 01.02.2019ALİ YAVUZ BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963396BIST