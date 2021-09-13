***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.09.2021 14:32
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUNUS EMRE TEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yöneticilik Bağımsız Üye Değil
MAXIMILIAAN ENDYMION RIJKENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 01.02.2019
ALİ YAVUZ BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963396
BIST
15:131.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
15:138,4545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
15:139,9674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
15:13486,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler15:11
|CRFSA
|42,46
|8.031.516
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|354.890.726
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.560.681
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|19.045.172
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.641.240
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|8.949.381
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|94.801.602
|% -9,99
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|DOGUB
|6,60
|12.386.559
|% -5,98
|
|EUHOL
|2,80
|31.527.746
|% -5,72
|
|GARAN
|9,47
|891.304.829
|% -0,21
|
|KOZAL
|103,00
|434.112.918
|% 2,28
|
|YKBNK
|2,51
|424.131.599
|% 1,21
|
|KOZAA
|16,44
|409.125.692
|% 5,72
|
|BRLSM
|10,91
|383.955.537
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,51
|424.131.599
|% 1,21
|
|GARAN
|9,47
|891.304.829
|% -0,21
|
|EKGYO
|1,84
|102.054.080
|% -1,08
|
|TSKB
|1,28
|68.448.140
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,67
|281.938.445
|% 0,53
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4516
|8,4540
|% -0,02
|
|Euro
|9,9345
|9,9859
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,6522
|11,7106
|% -0,13
|
|Frank
|9,1109
|9,1658
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2449
|2,2562
|% -0,12
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,01
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-1,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-1,94
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-0,94
|
|Çeyrek
|776
|794
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,45
|73,45
|0,53
|