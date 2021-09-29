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***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2021 16:04



***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUNUS EMRE TEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yöneticilik Bağımsız Üye Değil
MAXIMILIAAN ENDYMION RIJKENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 01.02.2019 Bağımsız Üye Değil
ALİ YAVUZ BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2021 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965724


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DOBUR 22,90 1.712.262 % 9,99  
KAPLM 23,86 9.511.349 % 9,95  
SODSN 24,54 280.519 % 9,95  
ISBIR 56,40 2.577.013 % 9,94  
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Altın Ons 1.735 1.735 0,98  
Altın Gr. 495 495 1,17  
Cumhuriyet 3.283 3.333 8,00  
Tam 3.267 3.349 10,14  
Yarım 1.579 1.620 4,91  
Çeyrek 792 810 2,45  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 -0,83  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,22  
B. Petrol 77,77 77,77 -0,58  
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