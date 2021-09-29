***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2021 16:04
***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUNUS EMRE TEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yöneticilik Bağımsız Üye Değil
MAXIMILIAAN ENDYMION RIJKENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 01.02.2019 Bağımsız Üye Değil
ALİ YAVUZ BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.09.2021 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965724
BIST
17:071.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:0710,3473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:07494,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 494,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MANAS
|17,29
|41.042.244
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.712.262
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.418.267
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.434.990
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,30
|329.862.809
|% -9,19
|
|GEDIK
|7,38
|52.462.901
|% -8,66
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|KOZAL
|96,30
|455.085.435
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,38
|395.376.534
|% 1,71
|
|ORCAY
|17,30
|329.862.809
|% -9,19
|
|RALYH
|6,21
|276.794.818
|% 0,16
|
|INVEO
|109,90
|241.000.823
|% -4,10
|
|YKBNK
|2,38
|395.376.534
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,79
|135.870.285
|% 0,56
|
|ODAS
|1,37
|98.606.714
|% 2,24
|
|PEKGY
|0,97
|44.012.099
|% 1,04
|
|RALYH
|6,21
|276.794.818
|% 0,16
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8782
|% 0,09
|
|Euro
|10,3206
|10,3473
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8984
|11,9581
|% -0,56
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,05
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|0,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|10,14
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|4,91
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-0,58
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19SAFKR
Yüzde 6.82 oranında artışla 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 062, 114 adet işlem
-
17:18EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 901, 656 adet işlem
-
17:17BTCIM
Yüzde 4.06 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 587 adet işlem
-
17:16GUBRF
Yüzde 4.24 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 922, 863 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 73 artarak (% 0.73 ) 1, 490