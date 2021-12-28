***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2021 16:39
Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUNUS EMRE TEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Üst Düzey Yöneticilik Bağımsız Üye Değil
MAXIMILIAAN ENDYMION RIJKENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 01.02.2019 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986622
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0568
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9228
En Düşük
11,7593
18:0513,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0688
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4914
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8768
|11,8786
|% 0,48
|
|Euro
|13,4102
|13,4552
|% 0,51
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|