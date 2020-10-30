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***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2020 09:26
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***PMC*** PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
2020/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   TARİH: 30.10.2020
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ : 30.10.2020
KARAR SAYISI : 2020/13
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ UYARINCA
SORUMLULUK BEYANI
 
a) Paamco Miren Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ") uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, 01.01.2020-30.09.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun Tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Seri: II-14.1 Sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
Ali Yavuz Birdal                                                                 Buket İnce
Finansal Raporlamadan Sorumlu                                Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi                                                     Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884765


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