***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2021 17:18
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2021
Tescil Tarihi
23.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.03.2021-10293
Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İsatanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 23.03.2021 tarih 10293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920520
BIST
17:041.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:047,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:049,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0508
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:04444,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,85
|Açılış
|: 445,04
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.449.339
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.536.451
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.932.327
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|2.909.209.918
|% -1,53
|
|SASA
|46,78
|1.686.412.584
|% -1,10
|
|KOZAL
|122,00
|1.152.018.393
|% 2,69
|
|THYAO
|12,75
|868.237.344
|% -2,00
|
|PETKM
|5,74
|840.742.851
|% 2,14
|
|GARAN
|7,09
|2.909.209.918
|% -1,53
|
|TSKB
|1,41
|268.730.964
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,19
|217.530.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|352.844.869
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,91
|293.721.256
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9463
|7,9535
|% 0,41
|
|Euro
|9,4062
|9,4357
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,8891
|10,9437
|% 0,74
|
|Frank
|8,4691
|8,5201
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1148
|2,1254
|% 0,41
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,48
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|29,00
|
|Tam
|2.929
|3.005
|24,79
|
|Yarım
|1.416
|1.454
|11,99
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-1,93
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18NIBAS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 119 adet işlem
-
17:17SEKFK
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 431, 897 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 58 kaybederek (% -0.39 ) 1, 442
-
17:16XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 23, 044.00 milyon TL de
-
17:16AKFGY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 088 adet işlem