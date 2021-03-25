***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.03.2021Tescil Tarihi23.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23.03.2021-10293AçıklamalarŞirketimizin 16.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İsatanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 23.03.2021 tarih 10293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920520BIST