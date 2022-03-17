***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.03.2022 15:00
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2021 Yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011042
BIST
15:212.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,63
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.130
En Düşük
2.104
15:2114,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1707
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:2116,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2071
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:21922,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 17,31
|Açılış
|: 922,00
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:21
|GZNMI
|27,74
|69.087.127
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.328.682
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.253.683
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.405.948
|% 9,33
|
|AYEN
|11,96
|92.892.408
|% 9,02
|
|PKENT
|393,30
|104.516.614
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|46.937.753
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|20.125.376
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,76
|2.267.260.119
|% 2,57
|
|EREGL
|35,38
|2.222.014.701
|% 3,21
|
|GARAN
|11,84
|1.954.000.282
|% -0,17
|
|THYAO
|27,82
|1.765.730.660
|% 0,43
|
|FROTO
|299,10
|1.059.755.782
|% 4,40
|
|DOHOL
|3,44
|716.959.642
|% 4,88
|
|GARAN
|11,84
|1.954.000.282
|% -0,17
|
|KRDMD
|14,76
|2.267.260.119
|% 2,57
|
|YKBNK
|3,86
|577.701.958
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,26
|285.496.421
|% 1,35
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7731
|14,7862
|% 1,17
|
|Euro
|16,3199
|16,3576
|% 1,28
|
|Sterlin
|19,3227
|19,4196
|% 0,92
|
|Frank
|15,6622
|15,7565
|% 1,31
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 1,21
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|12,97
|
|Altın Gr.
|923
|923
|18,16
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|99,00
|
|Tam
|6.082
|6.235
|101,25
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|48,98
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|24,49
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,01
|
Seans Raporu
15:21
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15:36XU100
Endeks 2, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 21, 821.00 milyon TL de
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15:36TDGYO
Yüzde 5.61 oranında artışla 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 896 adet işlem
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15:35PINSU
Yüzde 5.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 816, 430 adet işlem
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15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 31 artarak (% 1.71 ) 1, 920
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15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, GZNMI, CMBTN, IEYHO