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***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

17.03.2022 15:00
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

2021 Yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011042


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 27,74 69.087.127 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.328.682 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.253.683 % 9,97  
IEYHO 0,82 18.405.948 % 9,33  
AYEN 11,96 92.892.408 % 9,02  
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15:21 Alış Satış %  
Dolar 14,7731 14,7862 % 1,17  
Euro 16,3199 16,3576 % 1,28  
Sterlin 19,3227 19,4196 % 0,92  
Frank 15,6622 15,7565 % 1,31  
Riyal 3,9280 3,9477 % 1,21  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 12,97  
Altın Gr. 923 923 18,16  
Cumhuriyet 6.108 6.201 99,00  
Tam 6.082 6.235 101,25  
Yarım 2.939 3.016 48,98  
Çeyrek 1.474 1.508 24,49  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 0,14  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,21  
B. Petrol 104 104 6,01  
Seans Raporu 15:21
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