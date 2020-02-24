***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.843.791 2.165.934Satışların Maliyeti18 -1.870.557 -725.370TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.973.234 1.440.564BRÜT KAR (ZARAR)1.973.234 1.440.564Genel Yönetim Giderleri19 -1.411.893 -1.080.032Pazarlama Giderleri19 -71 -264Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 58.014 11.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.596 -3.485ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)614.688 368.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 979.492 301.860FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.594.180 670.501Finansman Gelirleri23 498.342 365.925Finansman Giderleri24 -2.014 -241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.090.508 1.036.185Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-353.634 -169.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -236.715 -167.555Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -116.919 -1.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.736.874 866.881DÖNEM KARI (ZARARI)1.736.874 866.881Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.736.874 866.881Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.403.815 1.012.874Dönem Karı (Zararı)1.736.874 866.881Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.736.874 866.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-295.318 89.266Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 73.913 67.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.962 29.723Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-465.589 -8.517Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler15 -465.589 -8.517Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 109.320 76İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-185.745 90.918Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-167.059 116.081İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -167.059 116.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.981 -21.207İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -9.981 -21.207Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -8.804 4.575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-540 -2.431İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -540 -2.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler639 -6.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 639 -6.100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.255.811 1.047.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 148.004 -34.191YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-524.079 -449.312Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-360.911 -374.194Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -163.168 -75.118FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)879.736 563.562NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)879.736 563.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.332.330 1.768.768DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.212.066 2.332.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.212.066 2.332.330Finansal Yatırımlar2.050.500 1.224.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 2.050.500 1.224.000Ticari Alacaklar237.412 70.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 237.412 70.353Diğer Alacaklar28.000 20.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 28.000 20.000Peşin Ödenmiş Giderler12.383 3.579İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 12.383 3.579ARA TOPLAM5.540.361 3.650.262TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.540.361 3.650.262DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar16.993 15.012İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 16.993 15.012Maddi Duran Varlıklar271.790 184.346Mobilya ve Demirbaşlar12 271.790 184.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.543 5.732Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.543 5.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.555.427 1.464.191TOPLAM VARLIKLAR7.095.788 5.114.453KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11.375 11.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 11.375 11.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 160.106 12.102Kısa Vadeli Karşılıklar10.688 11.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.842 5.014Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.846 6.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.398 30.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 31.398 30.759ARA TOPLAM213.567 66.386TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER213.567 66.386UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar280.414 262.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 280.414 262.056Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 116.073 6.753TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER396.487 268.809TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER610.054 335.195ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.485.734 4.779.258Ödenmiş Sermaye17 750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları17 754.619 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.145 -19.747Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -50.145 -19.747Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler17 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 3.057.762 2.190.881Net Dönem Karı veya Zararı1.736.874 866.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.485.734 4.779.258TOPLAM KAYNAKLAR7.095.788 5.114.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069Transferler17.648 1.199.669 -1.217.317Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.692 866.881 860.189 860.189Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258Transferler866.881 -866.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.398 1.736.874 1.706.476 1.706.476Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.736.874 866.881DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.398 -6.692Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -37.998 -8.365Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.600 1.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 7.600 1.673Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.398 -6.692TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.706.476 860.189Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.706.476 860.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821186BIST