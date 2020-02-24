***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2020 17:35
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 3.843.791 2.165.934
Satışların Maliyeti
18 -1.870.557 -725.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.973.234 1.440.564
BRÜT KAR (ZARAR)
1.973.234 1.440.564
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.411.893 -1.080.032
Pazarlama Giderleri
19 -71 -264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 58.014 11.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.596 -3.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
614.688 368.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 979.492 301.860
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.594.180 670.501
Finansman Gelirleri
23 498.342 365.925
Finansman Giderleri
24 -2.014 -241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.090.508 1.036.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-353.634 -169.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -236.715 -167.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -116.919 -1.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.874 866.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.874 866.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.736.874 866.881
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.403.815 1.012.874
Dönem Karı (Zararı)
1.736.874 866.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.736.874 866.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-295.318 89.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 73.913 67.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.962 29.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-465.589 -8.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -465.589 -8.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 109.320 76
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-185.745 90.918
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.059 116.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -167.059 116.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.981 -21.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -9.981 -21.207
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.804 4.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-540 -2.431
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -540 -2.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
639 -6.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 639 -6.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.255.811 1.047.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 148.004 -34.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-524.079 -449.312
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-360.911 -374.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -163.168 -75.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
879.736 563.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
879.736 563.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.332.330 1.768.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.212.066 2.332.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.212.066 2.332.330
Finansal Yatırımlar
2.050.500 1.224.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 2.050.500 1.224.000
Ticari Alacaklar
237.412 70.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 237.412 70.353
Diğer Alacaklar
28.000 20.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 28.000 20.000
Peşin Ödenmiş Giderler
12.383 3.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.383 3.579
ARA TOPLAM
5.540.361 3.650.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.540.361 3.650.262
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
16.993 15.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16.993 15.012
Maddi Duran Varlıklar
271.790 184.346
Mobilya ve Demirbaşlar
12 271.790 184.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.543 5.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.543 5.732
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.555.427 1.464.191
TOPLAM VARLIKLAR
7.095.788 5.114.453
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11.375 11.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 11.375 11.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 160.106 12.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.688 11.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.842 5.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.846 6.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.398 30.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 31.398 30.759
ARA TOPLAM
213.567 66.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.567 66.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
280.414 262.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 280.414 262.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 116.073 6.753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
396.487 268.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
610.054 335.195
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.485.734 4.779.258
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.145 -19.747
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -50.145 -19.747
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
17 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.057.762 2.190.881
Net Dönem Karı veya Zararı
1.736.874 866.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.485.734 4.779.258
TOPLAM KAYNAKLAR
7.095.788 5.114.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -13.055 218.976 991.212 1.217.317 3.919.069 3.919.069
Transferler
17.648 1.199.669 -1.217.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.692 866.881 860.189 860.189
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Transferler
866.881 -866.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.398 1.736.874 1.706.476 1.706.476
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.874 866.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.398 -6.692
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -37.998 -8.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.600 1.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 7.600 1.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.398 -6.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.706.476 860.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.706.476 860.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821186
BIST