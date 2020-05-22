***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 4.367.599 750.291Satışların Maliyeti18 -3.964.391 -405.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)403.208 345.291BRÜT KAR (ZARAR)403.208 345.291Genel Yönetim Giderleri19 -415.951 -328.930Pazarlama Giderleri19 -43Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.219 1.256Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.229 -344ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.753 17.230Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 5.676 276.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.077 293.230Finansman Gelirleri23 78.657 130.708Finansman Giderleri24 -1.268 -64SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)70.312 423.874Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.973 -93.563Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -16.790 -39.942Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 817 -53.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.339 330.311DÖNEM KARI (ZARARI)54.339 330.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları54.339 330.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.110.073 142.581Dönem Karı (Zararı)54.339 330.311Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)54.339 330.311Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.869 -91.342Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 25.124 67.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.277 44.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -5.676 -246.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler15 -5.676 -246.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -5.856 42.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.048.658 -124.228Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-472.736 -55.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -472.736 -55.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-501.463 -439İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -503.208İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.745 -439Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -83.757 -69.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.638 -2.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.638 -2.779Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 9.803İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 9.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.936 -6.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 11.936 -6.076Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-966.450 114.741Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -143.623 27.840YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.141.120 309.821Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri8 -1.124.724 375.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -16.396 -65.179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.251.193 452.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.251.193 452.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.212.066 2.332.330DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ960.873 2.784.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 960.873 3.212.066Finansal Yatırımlar3.180.900 2.050.500Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 3.180.900 2.050.500Ticari Alacaklar710.148 237.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 710.148 237.412Diğer Alacaklar529.208 28.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 503.208 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 26.000 28.000Peşin Ödenmiş Giderler96.140 12.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 96.140 12.383ARA TOPLAM5.477.269 5.540.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.477.269 5.540.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar17.248 16.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 17.248 16.993Maddi Duran Varlıklar263.841 271.790Mobilya ve Demirbaşlar12 263.841 271.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.764 7.543Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.764 7.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.546.954 1.555.427TOPLAM VARLIKLAR7.024.223 7.095.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.737 11.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.737 11.375Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 16.483 160.106Kısa Vadeli Karşılıklar11.260 10.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.623 6.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.637 3.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.334 31.398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 43.334 31.398ARA TOPLAM79.814 213.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.814 213.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar314.275 280.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 314.275 280.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 110.217 116.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER424.492 396.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER504.306 610.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.519.917 6.485.734Ödenmiş Sermaye17 750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları17 754.619 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-70.301 -50.145Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -70.301 -50.145Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler17 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 4.794.636 3.057.762Net Dönem Karı veya Zararı54.339 1.736.874TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.519.917 6.485.734TOPLAM KAYNAKLAR7.024.223 7.095.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258Transferler866.881 -866.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.318 330.311 285.993 285.993Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -64.065 236.624 3.057.762 330.311 5.065.251 5.065.251Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -64.065 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Transferler1.736.874 -1.736.874Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.156 54.339 34.183 34.183Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -70.301 236.624 4.794.636 54.339 6.519.917 6.519.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)54.339 330.311DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.156 -44.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.195 -55.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.039 11.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 5.039 11.080Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.156 -44.318TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.183 285.993Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.183 285.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846521BIST