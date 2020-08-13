***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 15.873.267 1.398.736 11.505.668 648.445Satışların Maliyeti18 -11.816.201 -851.802 -7.851.810 -446.802TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.057.066 546.934 3.653.858 201.643BRÜT KAR (ZARAR)4.057.066 546.934 3.653.858 201.643Genel Yönetim Giderleri19 -897.813 -714.390 -481.862 -385.460Pazarlama Giderleri19 -71 -28Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.719 26.275 1.500 25.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -8.105 -1.457 -6.876 -1.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.153.867 -142.709 3.166.620 -159.939Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 770.442 798.254 764.766 522.254FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.924.309 655.545 3.931.386 362.315Finansman Gelirleri23 156.976 298.059 78.319 167.351Finansman Giderleri24 -5.189 -1.331 -3.921 -1.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.076.096 952.273 4.005.784 528.399Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-776.877 -95.414 -760.904 -1.851Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -732.647 -43.209 -715.857 -3.267Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -44.230 -52.205 -45.047 1.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.299.219 856.859 3.244.880 526.548DÖNEM KARI (ZARARI)3.299.219 856.859 3.244.880 526.548Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.299.219 856.859 3.244.880 526.548Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.478.759 588.522Dönem Karı (Zararı)3.299.219 856.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.299.219 856.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-101.470 -156.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 50.500 36.508Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.936 39.270Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -216.172 -284.351Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 39.266 52.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-272.756 -99.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-224.958 -47.110İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -224.958 -47.110Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.602 1.743İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -8.602 1.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -53.733 -45.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.014 -2.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.014 -2.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.551 -6.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 17.551 -6.258Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.924.993 600.551Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 553.766 -12.029YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.328.027 -679.769Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.266.334 -637.149Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -61.693 -42.620FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.150.732 -91.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 1.150.732 -91.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.212.066 2.332.330DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.362.798 2.241.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.362.798 3.212.066Finansal Yatırımlar4.533.006 2.050.500Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 4.533.006 2.050.500Ticari Alacaklar462.370 237.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 462.370 237.412Diğer Alacaklar26.000 28.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 26.000 28.000Peşin Ödenmiş Giderler66.116 12.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 66.116 12.383ARA TOPLAM9.450.290 5.540.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.450.290 5.540.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar27.595 16.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 27.595 16.993Maddi Duran Varlıklar284.540 271.790Mobilya ve Demirbaşlar12 284.540 271.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.986 7.543Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.986 7.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.577.222 1.555.427TOPLAM VARLIKLAR11.027.512 7.095.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.361 11.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.361 11.375Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 713.872 160.106Kısa Vadeli Karşılıklar13.084 10.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.662 6.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.422 3.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.949 31.398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 48.949 31.398ARA TOPLAM784.266 213.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER784.266 213.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar322.811 280.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 322.811 280.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 155.339 116.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER478.150 396.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.262.416 610.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.765.096 6.485.734Ödenmiş Sermaye17 750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları17 754.619 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-70.002 -50.145Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -70.002 -50.145Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler17 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 4.794.636 3.057.762Net Dönem Karı veya Zararı3.299.219 1.736.874TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.765.096 6.485.734TOPLAM KAYNAKLAR11.027.512 7.095.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258Transferler866.881 -866.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.929 856.859 814.930 814.930Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -61.676 236.624 3.057.762 856.859 5.594.188 5.594.188Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Transferler1.736.874 -1.736.874Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.857 3.299.219 3.279.362 3.279.362Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -70.002 236.624 4.794.636 3.299.219 9.765.096 9.765.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.299.219 856.859 3.244.880 526.548DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.857 -41.929 299 2.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -24.821 -52.411 374 2.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.964 10.482 -75 -598Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 4.964 10.482 -75 -598Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.857 -41.929 299 2.389TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.279.362 814.930 3.245.179 528.937Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.279.362 814.930 3.245.179 528.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868729BIST