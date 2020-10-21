***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 25.442.600 2.114.791 9.569.333 716.055Satışların Maliyeti18 -19.610.227 -1.159.751 -7.794.026 -307.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.832.373 955.040 1.775.307 408.106BRÜT KAR (ZARAR)5.832.373 955.040 1.775.307 408.106Genel Yönetim Giderleri19 -1.344.215 -1.137.701 -446.402 -423.311Pazarlama Giderleri19 -71Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.544 126.735 3.825 100.460Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -8.762 -2.646 -657 -1.189ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.485.940 -58.643 1.332.073 84.066Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 797.442 840.027 27.000 41.773Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-417.238 -417.238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.866.144 781.384 941.835 125.839Finansman Gelirleri23 322.951 415.175 165.975 117.116Finansman Giderleri24 -7.651 -1.665 -2.462 -334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.181.444 1.194.894 1.105.348 242.621Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.014.082 -150.411 -237.205 -54.997Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.060.897 -76.498 -328.250 -33.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 46.815 -73.913 91.045 -21.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.167.362 1.044.483 868.143 187.624DÖNEM KARI (ZARARI)4.167.362 1.044.483 868.143 187.624Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.167.362 1.044.483 868.143 187.624Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.363.696 663.387Dönem Karı (Zararı)4.167.362 1.044.483Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.167.362 1.044.483Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler269.934 -212.509Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 81.441 54.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.110 -15.215Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 201.066 -326.124Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -51.683 73.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-240.771 -189.427Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-222.483 -161.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -222.483 -161.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.573 1.314İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -7.573 1.314Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -25.139 -23.235Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.366 -2.125İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.366 -2.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.790 -3.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 17.790 -3.972Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.196.525 642.547Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 167.171 20.840YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.873.615 -698.476Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.745.572 -653.156Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -128.043 -45.320FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.490.081 -35.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 2.490.081 -35.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.212.066 2.332.330DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.702.147 2.297.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.702.147 3.212.066Finansal Yatırımlar3.595.006 2.050.500Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 3.595.006 2.050.500Ticari Alacaklar459.895 237.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 459.895 237.412Diğer Alacaklar24.500 28.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 24.500 28.000Peşin Ödenmiş Giderler37.522 12.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 37.522 12.383ARA TOPLAM9.819.070 5.540.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.819.070 5.540.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar28.066 16.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 28.066 16.993Maddi Duran Varlıklar320.727 271.790Mobilya ve Demirbaşlar12 320.727 271.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.208 7.543Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.208 7.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.613.102 1.555.427TOPLAM VARLIKLAR11.432.172 7.095.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.009 11.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.009 11.375Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 327.277 160.106Kısa Vadeli Karşılıklar18.091 10.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.201 6.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.890 3.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler49.188 31.398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 49.188 31.398ARA TOPLAM402.565 213.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.565 213.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar331.592 280.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 331.592 280.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 64.390 116.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER395.982 396.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER798.547 610.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.633.625 6.485.734Ödenmiş Sermaye17 750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları17 754.619 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-69.616 -50.145Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -69.616 -50.145Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler17 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 4.794.636 3.057.762Net Dönem Karı veya Zararı4.167.362 1.736.874TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.633.625 6.485.734TOPLAM KAYNAKLAR11.432.172 7.095.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258Transferler866.881 -866.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.402 1.044.483 1.013.081 1.013.081Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -51.149 236.624 3.057.762 1.044.483 5.792.339 5.792.339Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Transferler1.736.874 -1.736.874Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.471 4.167.362 4.147.891 4.147.891Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -69.616 236.624 4.794.636 4.167.362 10.633.625 10.633.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.167.362 1.044.483 868.143 187.624DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.471 -31.402 386 10.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -24.339 -39.253 483 13.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.868 7.851 -97 -2.632Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 4.868 7.851 -97 -2.632Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.471 -31.402 386 10.527TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.147.891 1.013.081 868.529 198.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.147.891 1.013.081 868.529 198.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882875BIST