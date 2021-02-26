***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 30.420.546 3.843.791Satışların Maliyeti18 -23.154.575 -1.870.557TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.265.971 1.973.234BRÜT KAR (ZARAR)7.265.971 1.973.234Genel Yönetim Giderleri19 -1.879.677 -1.411.893Pazarlama Giderleri19 0 -71Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 85.611 58.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -10.215 -4.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.461.690 614.688Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.659.582 979.492FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.121.272 1.594.180Finansman Gelirleri23 477.699 498.342Finansman Giderleri24 -9.779 -2.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.589.192 2.090.508Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.762.381 -353.634Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.289.492 -236.715Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -472.889 -116.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.826.811 1.736.874DÖNEM KARI (ZARARI)6.826.811 1.736.874Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.826.811 1.736.874Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.156.954 1.403.815Dönem Karı (Zararı)6.826.811 1.736.874Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.826.811 1.736.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.516.070 -295.318Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 117.724 73.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-24.904 -12.962Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.078.312 -465.589Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler21 -2.078.312 -465.589Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 469.422 109.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-221.775 -185.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-255.870 -167.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -255.870 -167.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.817 -9.981İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -6.817 -9.981Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 5.855 -8.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.099 -540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.099 -540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.958 639Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 33.958 639Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.088.966 1.255.811Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 67.988 148.004YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.132.776 -524.079Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.880.443 -360.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -163.168FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-975.822 879.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-975.822 879.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.212.066 2.332.330DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.236.244 3.212.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.236.244 3.212.066Finansal Yatırımlar10.009.255 2.050.500Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 10.009.255 2.050.500Ticari Alacaklar493.282 237.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 493.282 237.412Diğer Alacaklar23.000 28.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 23.000 28.000Peşin Ödenmiş Giderler6.528 12.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.528 12.383ARA TOPLAM12.768.309 5.540.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.768.309 5.540.361DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar28.810 16.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 28.810 16.993Maddi Duran Varlıklar409.512 271.790Mobilya ve Demirbaşlar12 409.512 271.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.430 7.543Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.430 7.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.701.853 1.555.427TOPLAM VARLIKLAR14.470.162 7.095.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar12.474 11.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 12.474 11.375Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 228.094 160.106Kısa Vadeli Karşılıklar12.088 10.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.906 6.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.182 3.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler65.356 31.398İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 65.356 31.398ARA TOPLAM318.012 213.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER318.012 213.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar267.978 280.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 267.978 280.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 585.495 116.073TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER853.473 396.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.171.485 610.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.298.677 6.485.734Ödenmiş Sermaye17 750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları17 754.619 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-64.013 -50.145Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -64.013 -50.145Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler17 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 4.794.636 3.057.762Net Dönem Karı veya Zararı6.826.811 1.736.874TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.298.677 6.485.734TOPLAM KAYNAKLAR14.470.162 7.095.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258Transferler866.881 -866.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.398 1.736.874 1.706.476 1.706.476Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 750.000 754.619 -50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Transferler1.736.874 -1.736.874Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.868 6.826.811 6.812.943 6.812.943Dönem Sonu Bakiyeler17 750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.826.811 1.736.874DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.868 -30.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -17.335 -37.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.467 7.600Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 3.467 7.600Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.868 -30.398TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.812.943 1.706.476Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.812.943 1.706.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913353BIST