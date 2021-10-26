***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 2.427.820 25.442.600 547.400 9.569.333Satışların Maliyeti45 -19.610.227 -7.794.026TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.427.820 5.832.373 547.400 1.775.307BRÜT KAR (ZARAR)2.427.820 5.832.373 547.400 1.775.307Genel Yönetim Giderleri47 -1.616.343 -1.344.215 -569.860 -446.402Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 11.871 6.544 3.157 3.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -30.911 -8.762 -1.290 -657ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)792.437 4.485.940 -20.593 1.332.073Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 2.180.971 797.442 195.427 27.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -249.660 -417.238 -14.789 -417.238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.723.748 4.866.144 160.045 941.835Finansman Gelirleri51 735.201 322.951 349.009 165.975Finansman Giderleri51 -7.766 -7.651 -630 -2.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.451.183 5.181.444 508.424 1.105.348Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-498.965 -1.014.082 -127.427 -237.205Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -334.932 -1.060.897 -79.992 -328.250Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -164.033 46.815 -47.435 91.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.952.218 4.167.362 380.997 868.143DÖNEM KARI (ZARARI)2.952.218 4.167.362 380.997 868.143Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.952.218 4.167.362 380.997 868.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.293.057 4.363.696Dönem Karı (Zararı)19 2.952.218 4.167.362Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.952.218 4.167.362Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler646.892 269.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 118.885 81.441Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 29.042 39.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.042 39.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler201.066Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler24 201.066Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 498.965 -51.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.361 -240.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler248.148 -222.483İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 248.148 -222.483Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,11,12 -298.731 -7.573İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-298.731 -7.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.013 -3.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.013 -3.366Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,17 -18.765 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-18.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 17.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.790Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.525.749 4.196.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -4.597Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -228.095 167.171YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-380.629 -1.873.615Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-324.951 -1.745.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -55.678 -128.043Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.678 -128.043FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.912.428 2.490.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 2.912.428 2.490.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.236.244 3.212.066DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.148.672 5.702.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.148.672 2.236.244Finansal Yatırımlar10.334.206 10.009.255Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 10.334.206 10.009.255Ticari Alacaklar245.134 493.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 245.134 493.282Diğer Alacaklar21.000 23.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 21.000 23.000Peşin Ödenmiş Giderler40.275 6.528İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 40.275 6.528Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 263.953ARA TOPLAM16.053.240 12.768.309TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.053.240 12.768.309DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar31.841 28.810İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 31.841 28.810Maddi Duran Varlıklar347.654 409.512Mobilya ve Demirbaşlar20 347.654 409.512Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.081 4.430Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 3.081 4.430TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.641.677 1.701.853TOPLAM VARLIKLAR17.694.917 14.470.162KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.461 12.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.461 12.474Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 334.932 228.094Kısa Vadeli Karşılıklar15.337 12.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 9.760 8.906Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 5.577 3.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler44.196 65.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 44.196 65.356ARA TOPLAM402.926 318.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.926 318.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar346.278 267.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 346.278 267.978Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 735.850 585.495TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.082.128 853.473TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.485.054 1.171.485ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.209.863 13.298.677Ödenmiş Sermaye34 10.660.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları34 94.434 754.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-105.045 -64.013Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -105.045 -64.013Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.624 236.624Yasal Yedekler34 236.624 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 2.371.632 4.794.636Net Dönem Karı veya Zararı34 2.952.218 6.826.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.209.863 13.298.677TOPLAM KAYNAKLAR17.694.917 14.470.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 754.619 50.145 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734Transferler1.736.874 -1.736.874Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.471 4.167.362 4.147.891 4.147.891Dönem Sonu Bakiyeler750.000 754.619 -69.616 236.624 4.794.636 4.167.362 10.633.625 10.633.625Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677Transferlerir (Gider)-41.032 2.952.218 2.911.186 2.911.186Sermaye Arttırımı9.910.000 -660.185 -9.249.815Dönem Sonu Bakiyeler10.660.000 94.434 105.045 236.624 2.371.632 2.952.218 16.209.863 16.209.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.952.218 4.167.362 380.997 868.143DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -41.032 -19.471 -23.586 386Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -54.709 -24.339 -31.448 482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 13.677 4.868 7.862 -96Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.677 4.868 7.862 -96Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.032 -19.471 -23.586 386TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.911.186 4.147.891 357.411 868.529Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.911.186 4.147.891 357.411 868.529http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972385BIST