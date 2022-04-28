***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 17:33
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 791.190 1.394.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
791.190 1.394.660
BRÜT KAR (ZARAR)
791.190 1.394.660
Genel Yönetim Giderleri
47 -660.013 -481.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 3.690 2.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.291 -1.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.576 914.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 6.716.666 1.885.345
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -29.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.820.690 2.800.019
Finansman Gelirleri
51 87.069 181.274
Finansman Giderleri
51 -74.992 -2.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.832.767 2.979.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.145.428 -374.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -255.139 -263.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-890.289 -110.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.687.339 2.604.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.687.339 2.604.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.687.339 2.604.947
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19 5.626.681 2.826.298
Dönem Karı (Zararı)
5.687.339 2.604.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.687.339 2.604.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.220.141 451.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 33.232 39.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 19.014 37.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.014 37.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.145.428 374.320
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 22.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
178.510 27.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
194.541 146.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 194.541 146.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
207.304 -92.464
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 11 12 207.304 -92.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.514 -9.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -17.514 -9.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 17 -205.821 -16.879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-205.821 -16.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.085.990 3.084.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -3.125 -1.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.456.184 -257.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.704.071 1.000.217
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-12.699.198 1.019.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 21 -4.873 -19.531
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.873 -19.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.077.390 3.826.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.077.390 3.826.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 8.309.824 2.236.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.232.434 6.062.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.232.434 8.309.824
Finansal Yatırımlar
29.295.205 16.596.007
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 29.295.205 16.596.007
Ticari Alacaklar
288.166 482.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 288.166 482.707
Diğer Alacaklar
14.000 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 14.000 15.000
Peşin Ödenmiş Giderler
132.824 5.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 132.824 5.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 42 334.970
ARA TOPLAM
30.962.671 25.743.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.962.671 25.743.573
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
33.682 32.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.682 32.817
Maddi Duran Varlıklar
282.906 310.910
Mobilya ve Demirbaşlar
20 282.906 310.910
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.347.243 1.360.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.370 2.726
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.370 2.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.925.302 2.966.410
TOPLAM VARLIKLAR
33.887.973 28.709.983
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
537.837 264.061
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
537.837 264.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 537.837 264.061
Ticari Borçlar
8.714 26.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.714 26.228
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 255.139 1.456.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.893 22.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 15.627 14.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 11.266 7.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.689 288.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 78.689 288.343
ARA TOPLAM
907.272 2.056.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
907.272 2.056.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
933.490 1.198.412
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
933.490 1.198.412
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 933.490 1.198.412
Uzun Vadeli Karşılıklar
502.389 338.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 502.389 338.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 2.597.004 1.740.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.032.883 3.277.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.940.155 5.334.787
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.947.818 23.375.196
Ödenmiş Sermaye
34 10.660.000 10.660.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 94.434 94.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-191.666 -76.949
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -191.666 -76.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
573.691 236.624
Yasal Yedekler
34 573.691 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 12.124.020 2.371.632
Net Dönem Karı veya Zararı
34 5.687.339 10.089.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.947.818 23.375.196
TOPLAM KAYNAKLAR
33.887.973 28.709.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677
Transferler
6.826.811 -6.826.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.715 2.604.947 2.583.232 2.583.232
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 754.619 -85.728 236.824 11.621.447 2.604.947 15.881.909 15.881.909
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.660.000 94.434 -76.949 236.824 2.371.632 10.089.455 23.375.196 23.375.196
Transferler
337.067 9.752.388 -10.089.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.717 5.687.339 5.572.622 5.572.622
Dönem Sonu Bakiyeler
10.660.000 94.434 -191.666 573.691 12.124.020 5.687.339 28.947.818 28.947.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
56 5.687.339 2.604.947
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-80.451 -21.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -114.717 -28.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.266 7.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 34.266 7.238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.451 -21.715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.606.888 2.583.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.606.888 2.583.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024868
BIST