***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 791.190 1.394.660TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)791.190 1.394.660BRÜT KAR (ZARAR)791.190 1.394.660Genel Yönetim Giderleri47 -660.013 -481.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 3.690 2.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -1.291 -1.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.576 914.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 6.716.666 1.885.345Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -29.552FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.820.690 2.800.019Finansman Gelirleri51 87.069 181.274Finansman Giderleri51 -74.992 -2.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.832.767 2.979.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.145.428 -374.320Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -255.139 -263.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-890.289 -110.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.687.339 2.604.947DÖNEM KARI (ZARARI)5.687.339 2.604.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.687.339 2.604.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19 5.626.681 2.826.298Dönem Karı (Zararı)5.687.339 2.604.947Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.687.339 2.604.947Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.220.141 451.919Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 33.232 39.965Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 19.014 37.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.014 37.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.145.428 374.320Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 22.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler178.510 27.962Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler194.541 146.799İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 194.541 146.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler207.304 -92.464İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 11 12 207.304 -92.464Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.514 -9.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -17.514 -9.494Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 17 -205.821 -16.879İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-205.821 -16.879Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.085.990 3.084.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -3.125 -1.482Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.456.184 -257.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.704.071 1.000.217Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-12.699.198 1.019.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 21 -4.873 -19.531Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.873 -19.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.077.390 3.826.515NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.077.390 3.826.515DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 8.309.824 2.236.244DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.232.434 6.062.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.232.434 8.309.824Finansal Yatırımlar29.295.205 16.596.007Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 29.295.205 16.596.007Ticari Alacaklar288.166 482.707İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 288.166 482.707Diğer Alacaklar14.000 15.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 14.000 15.000Peşin Ödenmiş Giderler132.824 5.065İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 132.824 5.065Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 42 334.970ARA TOPLAM30.962.671 25.743.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.962.671 25.743.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar33.682 32.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 33.682 32.817Maddi Duran Varlıklar282.906 310.910Mobilya ve Demirbaşlar20 282.906 310.910Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.347.243 1.360.856Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.370 2.726Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.370 2.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.925.302 2.966.410TOPLAM VARLIKLAR33.887.973 28.709.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar537.837 264.061İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar537.837 264.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 537.837 264.061Ticari Borçlar8.714 26.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.714 26.228Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 255.139 1.456.184Kısa Vadeli Karşılıklar26.893 22.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 15.627 14.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 11.266 7.433Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.689 288.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 78.689 288.343ARA TOPLAM907.272 2.056.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER907.272 2.056.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar933.490 1.198.412İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar933.490 1.198.412Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 933.490 1.198.412Uzun Vadeli Karşılıklar502.389 338.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 502.389 338.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 2.597.004 1.740.981TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.032.883 3.277.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.940.155 5.334.787ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.947.818 23.375.196Ödenmiş Sermaye34 10.660.000 10.660.000Sermaye Düzeltme Farkları34 94.434 94.434Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-191.666 -76.949Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -191.666 -76.949Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler573.691 236.624Yasal Yedekler34 573.691 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 12.124.020 2.371.632Net Dönem Karı veya Zararı34 5.687.339 10.089.455TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.947.818 23.375.196TOPLAM KAYNAKLAR33.887.973 28.709.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677Transferler6.826.811 -6.826.811Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.715 2.604.947 2.583.232 2.583.232Dönem Sonu Bakiyeler750.000 754.619 -85.728 236.824 11.621.447 2.604.947 15.881.909 15.881.909Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.660.000 94.434 -76.949 236.824 2.371.632 10.089.455 23.375.196 23.375.196Transferler337.067 9.752.388 -10.089.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-114.717 5.687.339 5.572.622 5.572.622Dönem Sonu Bakiyeler10.660.000 94.434 -191.666 573.691 12.124.020 5.687.339 28.947.818 28.947.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)56 5.687.339 2.604.947DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-80.451 -21.715Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -114.717 -28.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.266 7.238Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 34.266 7.238Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.451 -21.715TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.606.888 2.583.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.606.888 2.583.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024868BIST