***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 2.314.257 1.880.420 1.523.067 485.760TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.314.257 1.880.420 1.523.067 485.760BRÜT KAR (ZARAR)2.314.257 1.880.420 1.523.067 485.760Genel Yönetim Giderleri47 -1.402.167 -1.046.483 -742.154 -565.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 2.252 5.226 -1.438 2.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -9.841 -29.621 -8.550 -28.439ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)904.501 809.542 770.925 -105.132Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 11.638.999 1.985.544 4.922.333 100.199Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -277.623 -234.871 -248.071 -234.871FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.265.877 2.560.215 5.445.187 -239.804Finansman Gelirleri51 147.488 389.680 60.419 208.406Finansman Giderleri51 -203.613 -7.136 -128.621 -5.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.209.752 2.942.759 5.376.985 -36.508Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.001.285 -371.538 -855.857 2.782Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -1.026.068 -254.940 -770.929 8.947Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -975.217 -116.598 -84.928 -6.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726DÖNEM KARI (ZARARI)10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.767.176 2.798.622Dönem Karı (Zararı)19 10.208.467 2.571.221Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.208.467 2.571.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.171.847 474.146Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 66.133 79.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 46.831 22.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.831 22.659Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 2.001.285 371.538Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 57.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-155.267 -14.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 57.089 342.774İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57.089 342.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,11,12 -4.645 -333.668İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.645 -333.668Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -17.644 -6.287İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.644 -6.287Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,17 -190.067 -17.298İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-190.067 -17.298Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.225.047 3.030.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -1.687 -4.171Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.456.184 -228.095YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.098.678 2.152.168Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-16.062.000 2.186.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -36.678 -34.081Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.678 -34.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.331.502 4.950.790NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -5.331.502 4.950.790DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 8.309.824 2.236.244DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.978.322 7.187.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.978.322 8.309.824Finansal Yatırımlar32.658.007 16.596.007Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar8 32.658.007 16.596.007Ticari Alacaklar425.618 482.707İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 425.618 482.707Diğer Alacaklar13.500 15.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.500 15.000Peşin Ödenmiş Giderler89.158 5.065İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 89.158 5.065Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 255.256 334.970ARA TOPLAM36.419.861 25.743.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.419.861 25.743.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.259.101 1.259.101Diğer Alacaklar34.583 32.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 34.583 32.817Maddi Duran Varlıklar282.166 310.910Mobilya ve Demirbaşlar20 282.166 310.910Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.473.932 1.360.856Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.015 2.726Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.015 2.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.051.797 2.966.410TOPLAM VARLIKLAR39.471.658 28.709.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar403.790 264.061İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar403.790 264.061Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 403.790 264.061Ticari Borçlar8.584 26.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.584 26.228Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.026.068 1.456.184Kısa Vadeli Karşılıklar27.700 22.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 17.064 14.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 10.636 7.433Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler95.073 288.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 95.073 288.343ARA TOPLAM1.561.215 2.056.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.561.215 2.056.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.229.357 1.198.412İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.229.357 1.198.412Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 1.229.357 1.198.412Uzun Vadeli Karşılıklar441.149 338.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 441.149 338.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 2.702.415 1.740.981TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.372.921 3.277.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.934.136 5.334.787ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.537.522 23.375.196Ödenmiş Sermaye34 10.660.000 10.660.000Sermaye Düzeltme Farkları34 94.434 94.434Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-123.090 -76.949Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -123.090 -76.949Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler573.691 236.624Yasal Yedekler34 573.691 236.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 12.124.020 2.371.632Net Dönem Karı veya Zararı34 10.208.467 10.089.455TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.537.522 23.375.196TOPLAM KAYNAKLAR39.471.658 28.709.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677Transferler6.826.811 -6.826.811Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.446 2.571.221 2.553.775 2.553.775Dönem Sonu Bakiyeler750.000 754.619 -81.459 236.624 11.621.447 2.571.221 15.852.452 15.852.452Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.660.000 94.434 -76.949 236.624 2.371.632 10.089.455 23.375.196 23.375.196Transferler337.067 9.752.388 -10.089.455Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.141 10.208.467 10.162.326 10.162.326Dönem Sonu Bakiyeler10.660.000 94.434 -123.090 573.691 12.124.020 10.208.467 33.537.522 33.537.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.358 -17.446 48.093 4.269Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -46.141 -23.261 68.576 5.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.783 5.815 -20.483 -1.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 13.783 5.815 -20.483 -1.423Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.358 -17.446 48.093 4.269TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.176.109 2.553.775 4.569.221 -29.457Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.176.109 2.553.775 4.569.221 -29.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055073BIST