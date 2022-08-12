***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 16:50
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 2.314.257 1.880.420 1.523.067 485.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.314.257 1.880.420 1.523.067 485.760
BRÜT KAR (ZARAR)
2.314.257 1.880.420 1.523.067 485.760
Genel Yönetim Giderleri
47 -1.402.167 -1.046.483 -742.154 -565.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.252 5.226 -1.438 2.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -9.841 -29.621 -8.550 -28.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
904.501 809.542 770.925 -105.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 11.638.999 1.985.544 4.922.333 100.199
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -277.623 -234.871 -248.071 -234.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.265.877 2.560.215 5.445.187 -239.804
Finansman Gelirleri
51 147.488 389.680 60.419 208.406
Finansman Giderleri
51 -203.613 -7.136 -128.621 -5.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.209.752 2.942.759 5.376.985 -36.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.001.285 -371.538 -855.857 2.782
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.026.068 -254.940 -770.929 8.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -975.217 -116.598 -84.928 -6.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.767.176 2.798.622
Dönem Karı (Zararı)
19 10.208.467 2.571.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.208.467 2.571.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.171.847 474.146
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 66.133 79.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 46.831 22.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.831 22.659
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.001.285 371.538
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 57.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.267 -14.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 57.089 342.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.089 342.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 -4.645 -333.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.645 -333.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -17.644 -6.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.644 -6.287
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -190.067 -17.298
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.067 -17.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.225.047 3.030.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -1.687 -4.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.456.184 -228.095
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.098.678 2.152.168
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-16.062.000 2.186.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -36.678 -34.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.678 -34.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.331.502 4.950.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -5.331.502 4.950.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 8.309.824 2.236.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.978.322 7.187.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.978.322 8.309.824
Finansal Yatırımlar
32.658.007 16.596.007
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 32.658.007 16.596.007
Ticari Alacaklar
425.618 482.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 425.618 482.707
Diğer Alacaklar
13.500 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.500 15.000
Peşin Ödenmiş Giderler
89.158 5.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 89.158 5.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 255.256 334.970
ARA TOPLAM
36.419.861 25.743.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.419.861 25.743.573
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
34.583 32.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 34.583 32.817
Maddi Duran Varlıklar
282.166 310.910
Mobilya ve Demirbaşlar
20 282.166 310.910
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.473.932 1.360.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.015 2.726
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.015 2.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.051.797 2.966.410
TOPLAM VARLIKLAR
39.471.658 28.709.983
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
403.790 264.061
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
403.790 264.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 403.790 264.061
Ticari Borçlar
8.584 26.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.584 26.228
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.026.068 1.456.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.700 22.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 17.064 14.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 10.636 7.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
95.073 288.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 95.073 288.343
ARA TOPLAM
1.561.215 2.056.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.561.215 2.056.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.229.357 1.198.412
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.229.357 1.198.412
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.229.357 1.198.412
Uzun Vadeli Karşılıklar
441.149 338.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 441.149 338.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 2.702.415 1.740.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.372.921 3.277.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.934.136 5.334.787
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.537.522 23.375.196
Ödenmiş Sermaye
34 10.660.000 10.660.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 94.434 94.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-123.090 -76.949
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -123.090 -76.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
573.691 236.624
Yasal Yedekler
34 573.691 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 12.124.020 2.371.632
Net Dönem Karı veya Zararı
34 10.208.467 10.089.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.537.522 23.375.196
TOPLAM KAYNAKLAR
39.471.658 28.709.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 754.619 -64.013 236.624 4.794.636 6.826.811 13.298.677 13.298.677
Transferler
6.826.811 -6.826.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.446 2.571.221 2.553.775 2.553.775
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 754.619 -81.459 236.624 11.621.447 2.571.221 15.852.452 15.852.452
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.660.000 94.434 -76.949 236.624 2.371.632 10.089.455 23.375.196 23.375.196
Transferler
337.067 9.752.388 -10.089.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.141 10.208.467 10.162.326 10.162.326
Dönem Sonu Bakiyeler
10.660.000 94.434 -123.090 573.691 12.124.020 10.208.467 33.537.522 33.537.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.208.467 2.571.221 4.521.128 -33.726
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.358 -17.446 48.093 4.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -46.141 -23.261 68.576 5.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.783 5.815 -20.483 -1.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 13.783 5.815 -20.483 -1.423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.358 -17.446 48.093 4.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.176.109 2.553.775 4.569.221 -29.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.176.109 2.553.775 4.569.221 -29.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055073
BIST