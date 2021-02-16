***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği Otoriteİstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 4.Geçici Vergi DönemiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarŞirketimizin Vergi Dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31.12.2020 tarihli Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910090BIST