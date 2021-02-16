***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 17:27
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4.Geçici Vergi Dönemi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31.12.2020 tarihli Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910090
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
18:056,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
18:05402,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,43
|Açılış
|: 402,95
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9811
|6,9863
|% 0,32
|
|Euro
|8,4546
|8,4651
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6836
|9,7322
|% 0,31
|
|Frank
|7,7951
|7,8420
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-21,48
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|