***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2022 16:01
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemi Geçici Vergi Beyanname'si ekinde ibraz edilen gelir tablosu ekte sunulmuş olup, ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079209
BIST
15:524.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 63,63
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:5218,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:5218,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1272
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:521.020,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.020,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KONKA
|46,64
|323.665.758
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|116.306.701
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|244.776.369
|% 9,99
|
|ARASE
|176,40
|213.406.283
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.212.824
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|185.954.119
|% -9,74
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|VKING
|9,76
|925.296
|% -8,10
|
|THYAO
|111,60
|5.607.450.723
|% 0,36
|
|EKGYO
|5,35
|3.095.384.187
|% 5,73
|
|TCELL
|32,58
|2.956.110.515
|% 1,37
|
|ASELS
|37,50
|2.632.986.506
|% -0,64
|
|ODAS
|9,93
|2.483.797.695
|% 1,43
|
|EKGYO
|5,35
|3.095.384.187
|% 5,73
|
|ODAS
|9,93
|2.483.797.695
|% 1,43
|
|YKBNK
|9,55
|1.565.633.993
|% 3,02
|
|PETKM
|14,38
|2.307.549.351
|% 1,70
|
|ISCTR
|9,18
|1.421.746.685
|% 1,32
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5908
|18,5990
|% 0,06
|
|Euro
|18,4856
|18,4988
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,1167
|21,2226
|% 0,47
|
|Frank
|18,7268
|18,8396
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,06
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|-0,43
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07TMPOL
Yüzde 7.36 oranında artışla 29.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 449 adet işlem
-
16:06AYEN
Yüzde 9.55 oranında artışla 34.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 301, 015 adet işlem
-
16:04MNDTR
Yüzde 6.03 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 031 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 1.00 ) 4, 806
-
16:03XU100
Endeks 4, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 63, 809.00 milyon TL de