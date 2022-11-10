***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 3. Geçici Vergi DönemiMali Tablonun Verilme Tarihi10/11/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemi Geçici Vergi Beyanname'si ekinde ibraz edilen gelir tablosu ekte sunulmuş olup, ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079209BIST