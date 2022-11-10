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***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

10.11.2022 16:01
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemi Geçici Vergi Beyanname'si ekinde ibraz edilen gelir tablosu ekte sunulmuş olup, ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079209


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Tam 6.814 6.865 5,00  
Yarım 3.320 3.356 2,00  
Çeyrek 1.665 1.677 1,00  
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