***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 yılı 1. Geçici Vergi DönemiMali Tablonun Verilme Tarihi12/05/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemi Geçici Vergi Beyanname ekinde ibraz edilen Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, ilgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150740BIST