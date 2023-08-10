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***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

10.08.2023 15:41
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2. Kurumlar Geçici Vergi Dönemi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/08/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz edilen Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup,ilgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183565


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