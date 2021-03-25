Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2021 17:19



***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KAZIM HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 61
RECEP MUVAFFAK MOLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 37
ERKAN HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Y.K.Üyesi 2
SERAP HAYDAROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Müşteri Temsilcisi
HATİCE SALAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920521


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:531.396
Değişim :  -1,27% |  -17,89
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 29,26 68.109.403 % 10,00  
UMPAS 2,20 88.719 % 10,00  
KSTUR 314,60 580.122 % 10,00  
SEYKM 35,00 59.456.569 % 9,99  
FADE 17,39 53.141.755 % 9,99  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,9422 7,9482 % 0,34  
Euro 9,3858 9,4178 % 0,35  
Sterlin 10,8759 10,9304 % 0,62  
Frank 8,4404 8,4913 % 0,09  
Riyal 2,1136 2,1242 % 0,35  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 2,14  
Altın Gr. 444 444 1,87  
Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,00 25,04 -0,07  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,00  
B. Petrol 61,86 61,86 -2,55  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru