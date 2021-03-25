***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2021 17:19
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KAZIM HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 61
RECEP MUVAFFAK MOLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 37
ERKAN HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Y.K.Üyesi 2
SERAP HAYDAROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Müşteri Temsilcisi
HATİCE SALAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920521
BIST
17:531.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,89
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.396
17:537,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:539,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:53443,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,19
|Açılış
|: 443,98
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VERTU
|29,26
|68.109.403
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.456.569
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.141.755
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,05
|3.353.106.435
|% -2,08
|
|SASA
|46,16
|1.811.599.465
|% -2,41
|
|KOZAL
|121,00
|1.228.489.934
|% 1,85
|
|THYAO
|12,76
|964.530.905
|% -1,92
|
|PETKM
|5,65
|926.634.508
|% 0,53
|
|GARAN
|7,05
|3.353.106.435
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,23
|340.315.137
|% 3,36
|
|TSKB
|1,41
|301.647.648
|% -3,42
|
|EKGYO
|1,91
|363.013.367
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|396.189.255
|% -2,24
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9422
|7,9482
|% 0,34
|
|Euro
|9,3858
|9,4178
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,8759
|10,9304
|% 0,62
|
|Frank
|8,4404
|8,4913
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,35
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,14
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,86
|61,86
|-2,55
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
-
17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
-
17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
-
17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem