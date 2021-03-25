***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)KAZIM HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 61RECEP MUVAFFAK MOLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 37ERKAN HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Y.K.Üyesi 2SERAP HAYDAROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Müşteri TemsilcisiHATİCE SALAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920521BIST