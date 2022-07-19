***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 12:03
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.090.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAZIM HAYDAROĞLU 10424900 TRY 61
RECEP MUVAFFAK MOLU 6323300 TRY 37
ERKAN HAYDAROĞLU 341800 TRY 2
TOPLAM 17090000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046295
BIST
13:482.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 39,81
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4817,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1498
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5822
En Düşük
17,4264
13:4818,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3238
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0528
En Düşük
17,6727
13:48969,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,08
|Açılış
|: 969,63
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,76
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:46
|KLRHO
|12,55
|13.604.058
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.822.799
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|149.420.770
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.797.576
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,35
|25.947.689
|% -5,17
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|HEDEF
|6,74
|6.695.748
|% -3,58
|
|CANTE
|55,15
|25.051.637
|% -3,25
|
|DERHL
|8,61
|29.844.699
|% -2,82
|
|THYAO
|50,60
|2.527.173.693
|% 1,24
|
|SISE
|20,92
|959.524.182
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,13
|928.390.129
|% 5,39
|
|YKBNK
|4,53
|744.414.843
|% 3,19
|
|EREGL
|27,66
|661.581.208
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,13
|928.390.129
|% 5,39
|
|YKBNK
|4,53
|744.414.843
|% 3,19
|
|ODAS
|3,55
|568.734.011
|% 1,72
|
|TSKB
|2,19
|143.272.014
|% 2,34
|
|THYAO
|50,60
|2.527.173.693
|% 1,24
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5716
|17,5813
|% 0,85
|
|Euro
|18,0283
|18,0433
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0645
|21,1701
|% 1,24
|
|Frank
|18,0738
|18,1826
|% 1,58
|
|Riyal
|4,6642
|4,6876
|% 0,59
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|6,78
|
|Altın Gr.
|968
|969
|9,10
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.548
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,72
|