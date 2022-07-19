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***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2022 12:03
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.090.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAZIM HAYDAROĞLU 10424900 TRY 61
RECEP MUVAFFAK MOLU 6323300 TRY 37
ERKAN HAYDAROĞLU 341800 TRY 2
TOPLAM 17090000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046295


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BIST En Aktif Hisseler13:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 12,55 13.604.058 % 9,99  
IMASM 63,35 9.822.799 % 9,98  
UFUK 84,90 1.546.491 % 9,97  
RTALB 10,16 149.420.770 % 9,96  
DESPC 11,81 7.797.576 % 9,96  
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13:46 Alış Satış %  
Dolar 17,5716 17,5813 % 0,85  
Euro 18,0283 18,0433 % 1,86  
Sterlin 21,0645 21,1701 % 1,24  
Frank 18,0738 18,1826 % 1,58  
Riyal 4,6642 4,6876 % 0,59  
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13:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 6,78  
Altın Gr. 968 969 9,10  
Cumhuriyet 6.526 6.624 11,00  
Tam 6.548 6.615 -9,00  
Yarım 3.191 3.233 0,00  
Çeyrek 1.600 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,92 0,21  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,16  
B. Petrol 106 106 -0,72  
Seans Raporu 13:46
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