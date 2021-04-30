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***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.04.2021 11:27



***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   a) 31 Mart 2021 Ara dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul, 30 Nisan 2021
Saygılarımızla,
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
Hatice SALAR             Kazım HAYDAROĞLU
Yönetim Kur.Üyesi      Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yrd.        Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933157


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Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
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