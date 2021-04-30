***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 11:27
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 31 Mart 2021 Ara dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul, 30 Nisan 2021
Saygılarımızla,
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hatice SALAR Kazım HAYDAROĞLU
Yönetim Kur.Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933157
BIST
12:441.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.406
En Düşük
1.396
12:448,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2682
En Düşük
8,1830
12:4410,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
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10,0244
En Düşük
9,9251
12:44468,89
En Yüksek
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|: 0,35%
|| 1,64
|Açılış
|: 468,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:44
|FORMT
|1,32
|8.463.434
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.250.586
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.853.110
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,40
|85.390.877
|% 9,66
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|KRTEK
|11,70
|68.801.232
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.487.835
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,86
|62.757.881
|% -7,75
|
|FENER
|27,00
|35.291.769
|% -6,18
|
|KOZAL
|113,60
|609.447.030
|% 4,80
|
|THYAO
|12,18
|503.274.249
|% 1,67
|
|EREGL
|19,30
|409.197.849
|% 0,21
|
|PETKM
|6,65
|405.466.294
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|377.062.301
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|176.330.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|138.492.640
|% 0,48
|
|PETKM
|6,65
|405.466.294
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|377.062.301
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|340.366.371
|% 0,70
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2630
|8,2682
|% 0,79
|
|Euro
|9,9991
|10,0042
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4453
|11,5027
|% 0,41
|
|Frank
|9,0531
|9,1077
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 0,69
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,18
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,32
|67,32
|-0,73
|