***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 13:45
***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021/50
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30 Eylül 2021 Ara dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul, 26 Ekim 2021
Saygılarımızla,
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hatice SALAR Kazım HAYDAROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972386
BIST
15:081.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.511
En Düşük
1.501
15:089,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1243
|Açılış
|: 9,4400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
15:0810,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1397
|Açılış
|: 10,9600
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
15:08547,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -9,14
|Açılış
|: 547,81
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MERIT
|28,78
|2.554.714
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|130.507.982
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|308.507.823
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.192.268
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.179.798
|% 9,75
|
|BIOEN
|26,94
|300.213.975
|% -6,46
|
|HUBVC
|10,05
|20.571.028
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|ATAGY
|4,20
|1.506.711
|% -4,55
|
|GARAN
|9,24
|1.735.761.270
|% 1,76
|
|THYAO
|14,58
|786.195.793
|% 2,10
|
|TUPRS
|140,50
|692.263.380
|% -0,92
|
|GUBRF
|66,30
|603.931.218
|% 2,55
|
|EREGL
|19,88
|594.955.184
|% 1,27
|
|GARAN
|9,24
|1.735.761.270
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|205.920.813
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,60
|274.884.771
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|170.406.664
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|528.159.200
|% 0,80
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4555
|9,4602
|% -1,30
|
|Euro
|10,9870
|10,9975
|% -1,25
|
|Sterlin
|12,9946
|13,0598
|% -1,18
|
|Frank
|10,2271
|10,2888
|% -1,43
|
|Riyal
|2,5094
|2,5220
|% -1,48
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,20
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-69,06
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,40
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,71
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,33
|