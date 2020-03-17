***PMVR3*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***PMVR3*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) KAP'ta yayınlanan 17.03.2020 tarih ve 17:14:11 saatli bildiriminde: Park Mavera III projesinde 17.03.2020 tarihi itibariyle tali edime konu konutların tamamının satış tutarlarının tahsil edilerek satış işlemlerinin tamamlandığı belirtilmiştir. Pay Piyasası Prosedürünün Gayrimenkul Sertifikalarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda İşlem Görme Esasları Ekinde (Ek-6) "İşlem Sırasının Kapatılma Zamanı" başlığı altında yer alan hüküm uyarınca PMVR3.G sırası 17.03.2020 tarihli işlemler sonrasında (gün sonunda) işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830203BIST