***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 18:04
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Park Mavera III projesinde tali edime konu 61 adet konuta yönelik İstanbul Bakırköy 5. Noteri huzurunda 04.02.2020 tarihinde yapılan müzayede sonucunda 61 adet konuttan 920.884 adet sertifika karşılığına isabet eden muhammen bedeli 50.125.000,00 TL olan 59 adet konut için 53.970.000,00 TL teklif gelmiş olup, müzayede şartnamesi doğrultusunda sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. Kalan 2 adet Lot 56 ve Lot 57 numaralı konutların ikinci açık artırma ilanının KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayınlanmasına kadar edim değişikliği kapsamında asli edim talebiyle veya müzayedede belirtilen muhammen bedelin altında kalınmadan satış ofisinden satış işlemlerine devam edilecektir. Satıştan elde edilen ve katılım bankası hesabında değerlendirilen fon, konutların tümünün satış tutarlarının tahsil edilerek satışın tamamlanmasını takip eden 2 iş günü içinde yasal kesintiler yapıldıktan sonra gayrimenkul sertifikası sahiplerine sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817232
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
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|Önceki Kapanış
|: 122.136
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123.629
En Düşük
121.906
18:055,9847
En Yüksek
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|: 5,9850
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 299,50
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|Önceki Kapanış
|: 299,01
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300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|-1,50
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,01
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