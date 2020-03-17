***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 17:14
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Park Mavera III projesinde 17.03.2020 tarihi itibariyle tali edime konu 61 adet konutun tamamının satış tutarları tahsil edilerek satış işlemleri tamamlanmıştır. İzahname doğrultusunda, satıştan elde edilen ve katılım bankası hesabında değerlendirilen fon, yasal kesintiler yapıldıktan sonra 20.03.2020 tarihinde sertifika sahiplerine sertifikaları oranında dağıtılacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830113
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3989
18:057,0229
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,1700
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0201
18:05319,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,80
|Açılış
|: 319,23
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% -2,06
|
|Frank
|6,6398
|6,6798
|% -1,86
|
|Riyal
|1,7033
|1,7119
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.538
|1.539
|23,91
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,87
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,89
|12,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-0,01
|
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