***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPark Mavera III projesinde 17.03.2020 tarihi itibariyle tali edime konu 61 adet konutun tamamının satış tutarları tahsil edilerek satış işlemleri tamamlanmıştır. İzahname doğrultusunda, satıştan elde edilen ve katılım bankası hesabında değerlendirilen fon, yasal kesintiler yapıldıktan sonra 20.03.2020 tarihinde sertifika sahiplerine sertifikaları oranında dağıtılacaktır.Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830113BIST