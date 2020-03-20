***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 14:12
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Park Mavera III projesi kapsamında gayrimenkul sertifikası sahiplerine, tali edime konu 61 adet konutun satışından elde edilen 55.705.000,30 TL tutarındaki fon, (1 sertifika karşılığı yaklaşık 58,63~ TL brüt (yasal kesintiler hariç)) söz konusu fonun katılım bankasında değerlendirilmesi neticesinde ise 293.928,33 TL kar payı (1 sertifika karşılığı yaklaşık 0,31~ TL net) olmak üzere toplam 55.998.928,63 TL'nin dağıtım işlemi 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830999
BIST
15:3186.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.423,27
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.505
15:316,5138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:317,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:31314,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 3,98
|Açılış
|: 314,00
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.392.482
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|5.232.162
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|640.870
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.119.857
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|187.103
|% -6,46
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,36
|1.474.915
|% -3,21
|
|KLMSN
|10,88
|20.499.489
|% -2,94
|
|TSPOR
|2,13
|163.432.047
|% -2,74
|
|GARAN
|7,60
|601.687.070
|% 0,26
|
|THYAO
|8,04
|361.770.835
|% 1,26
|
|ASELS
|21,32
|322.075.592
|% 1,04
|
|ISFIN
|3,06
|166.152.219
|% 6,99
|
|YKBNK
|1,91
|163.999.665
|% 0,53
|
|ODAS
|1,22
|109.561.812
|% 3,39
|
|YKBNK
|1,91
|163.999.665
|% 0,53
|
|GARAN
|7,60
|601.687.070
|% 0,26
|
|TSPOR
|2,13
|163.432.047
|% -2,74
|
|ISFIN
|3,06
|166.152.219
|% 6,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6406
|7,6790
|% 1,96
|
|Frank
|6,6058
|6,6456
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7268
|1,7354
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|28,05
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,77
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,55
|12,59
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,21
|29,21
|0,74
|