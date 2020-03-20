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***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.03.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Park Mavera III projesi kapsamında gayrimenkul sertifikası sahiplerine, tali edime konu 61 adet konutun satışından elde edilen 55.705.000,30 TL tutarındaki fon, (1 sertifika karşılığı yaklaşık 58,63~ TL brüt (yasal kesintiler hariç)) söz konusu fonun katılım bankasında değerlendirilmesi neticesinde ise 293.928,33 TL kar payı (1 sertifika karşılığı yaklaşık 0,31~ TL net) olmak üzere toplam 55.998.928,63 TL'nin dağıtım işlemi 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kamuoyuna Duyurulur
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830999


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Altın Gr. 315 315 4,77  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,55 12,59 0,46  
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