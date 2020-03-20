***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPark Mavera III projesi kapsamında gayrimenkul sertifikası sahiplerine, tali edime konu 61 adet konutun satışından elde edilen 55.705.000,30 TL tutarındaki fon, (1 sertifika karşılığı yaklaşık 58,63~ TL brüt (yasal kesintiler hariç)) söz konusu fonun katılım bankasında değerlendirilmesi neticesinde ise 293.928,33 TL kar payı (1 sertifika karşılığı yaklaşık 0,31~ TL net) olmak üzere toplam 55.998.928,63 TL'nin dağıtım işlemi 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830999BIST