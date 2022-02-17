***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PNLSN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPanelsan Çatı Cephe payları, 18/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 75.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktırEndeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPANELSAN CATI CEPHE XUTUM 18/02/2022PANELSAN CATI CEPHE XTUMY 18/02/2022PANELSAN CATI CEPHE XBANA 18/02/2022PANELSAN CATI CEPHE XHARZ 18/02/2022PANELSAN CATI CEPHE XUSIN 18/02/2022PANELSAN CATI CEPHE XMANA 18/02/2022PANELSAN CATI CEPHE XSANK 18/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002361BIST