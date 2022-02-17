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***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

17.02.2022 14:17
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Panelsan Çatı Cephe payları, 18/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 75.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır
.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PANELSAN CATI CEPHE XUTUM 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XTUMY 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XBANA 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XHARZ 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XUSIN 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XMANA 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XSANK 18/02/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002361


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
OSTIM 1,77 59.722.776 % 9,94  
DESPC 10,30 18.811.943 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.809.685 % 9,93  
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Dolar 13,6096 13,6199 % 0,17  
Euro 15,4950 15,5057 % 0,16  
Sterlin 18,4944 18,5871 % 0,37  
Frank 14,7413 14,8301 % 0,32  
Riyal 3,6180 3,6361 % 0,16  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 22,93  
Altın Gr. 830 830 11,18  
Cumhuriyet 5.508 5.592 97,00  
Tam 5.485 5.621 98,37  
Yarım 2.651 2.719 47,58  
Çeyrek 1.330 1.360 23,79  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,13  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,08  
B. Petrol 93,58 93,58 -1,23  
Seans Raporu 16:53
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