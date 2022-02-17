***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.02.2022 14:17
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Panelsan Çatı Cephe payları, 18/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 75.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır
.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PANELSAN CATI CEPHE XUTUM 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XTUMY 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XBANA 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XHARZ 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XUSIN 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XMANA 18/02/2022
PANELSAN CATI CEPHE XSANK 18/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002361
BIST
16:552.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:5513,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0193
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:5515,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0244
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:55830,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 11,74
|Açılış
|: 830,24
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,83
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|59.722.776
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.811.943
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|PKENT
|640,80
|1.576.368
|% -9,99
|
|ERSU
|6,40
|127.389.408
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.439.141
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,44
|5.732.767.355
|% -0,54
|
|KRDMD
|11,73
|1.788.956.560
|% -1,18
|
|EREGL
|28,38
|1.545.933.937
|% 0,71
|
|TUPRS
|194,30
|1.243.548.777
|% -0,66
|
|GARAN
|11,90
|928.648.258
|% 0,51
|
|THYAO
|29,44
|5.732.767.355
|% -0,54
|
|YKBNK
|4,03
|773.110.230
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,73
|1.788.956.560
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,32
|334.121.960
|% -1,69
|
|BUCIM
|1,86
|154.560.727
|% 8,77
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6096
|13,6199
|% 0,17
|
|Euro
|15,4950
|15,5057
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,4944
|18,5871
|% 0,37
|
|Frank
|14,7413
|14,8301
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6180
|3,6361
|% 0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|22,93
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.485
|5.621
|98,37
|
|Yarım
|2.651
|2.719
|47,58
|
|Çeyrek
|1.330
|1.360
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-1,23
|