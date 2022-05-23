***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:02
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031646
BIST
11:452.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,49
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:4515,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:4516,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1875
|Açılış
|: 16,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9886
En Düşük
16,8034
11:45952,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,73
|Açılış
|: 952,28
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IMASM
|51,55
|6.994.516
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.703.049
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.504.849
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|KAPLM
|71,30
|10.642.874
|% 8,03
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|644,60
|17.588.429
|% -8,31
|
|ERSU
|3,96
|7.582.483
|% -7,69
|
|SELVA
|10,34
|7.433.861
|% -7,26
|
|MRGYO
|1,24
|14.180.437
|% -6,77
|
|THYAO
|42,76
|922.824.518
|% -0,23
|
|KARSN
|5,89
|717.930.469
|% 4,62
|
|GARAN
|16,33
|660.820.086
|% 0,49
|
|ASELS
|23,44
|646.396.656
|% 2,90
|
|SISE
|19,30
|541.987.658
|% -0,62
|
|METRO
|1,22
|279.207.370
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,28
|268.950.786
|% 6,67
|
|KARSN
|5,89
|717.930.469
|% 4,62
|
|YKBNK
|4,38
|405.437.396
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|106.689.558
|% 2,59
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9299
|15,9415
|% 0,43
|
|Euro
|16,9625
|16,9886
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,9610
|20,0611
|% 0,98
|
|Frank
|16,3533
|16,4518
|% 0,83
|
|Riyal
|4,2391
|4,2603
|% 0,48
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|12,03
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,17
|
Seans Raporu
11:45
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