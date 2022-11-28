***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:01
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082464
BIST
12:514.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 43,42
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.922
En Düşük
4.854
12:5118,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
12:5119,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0544
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4882
En Düşük
19,2550
12:511.055,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.055,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler12:49
|IDEAS
|44,00
|17.989.876
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|106.937.174
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|395.528.448
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|25.920.067
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|27.324.298
|% 9,99
|
|IHAAS
|86,35
|14.097.536
|% -9,25
|
|OZRDN
|16,50
|32.195.533
|% -8,79
|
|MIATK
|129,00
|106.983.240
|% -8,12
|
|PNLSN
|38,64
|146.074.200
|% -7,52
|
|MANAS
|61,80
|41.150.611
|% -7,07
|
|THYAO
|117,00
|5.698.780.407
|% 2,81
|
|PETKM
|18,17
|3.279.161.492
|% 4,73
|
|EREGL
|42,24
|2.308.918.527
|% 0,86
|
|ASELS
|48,74
|2.308.440.975
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,83
|2.085.488.894
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,77
|832.739.486
|% 4,53
|
|EKGYO
|6,86
|1.338.494.092
|% -0,72
|
|PETKM
|18,17
|3.279.161.492
|% 4,73
|
|TSKB
|4,06
|641.125.802
|% 4,10
|
|ISCTR
|10,47
|1.621.467.649
|% 2,15
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6300
|18,6334
|% 0,00
|
|Euro
|19,4581
|19,4633
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4556
|22,5682
|% -0,08
|
|Frank
|19,6801
|19,7987
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,00
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,83
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|4,07
|
|Cumhuriyet
|7.028
|7.134
|19,00
|
|Tam
|7.056
|7.116
|7,00
|
|Yarım
|3.422
|3.479
|4,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.739
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|0,00
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-2,61
|