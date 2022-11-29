***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:20
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082781
BIST
15:034.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,99
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
15:0318,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
15:0319,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0841
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
15:031.052,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.052,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler15:03
|AKSGY
|6,38
|156.461.647
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.432.343
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|714.285.067
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,80
|55.014.693
|% -7,20
|
|PRDGS
|16,20
|87.856.921
|% -6,90
|
|SEGYO
|3,30
|278.333.612
|% -6,25
|
|THYAO
|116,90
|7.586.856.900
|% 1,56
|
|SISE
|38,76
|5.686.536.514
|% -3,87
|
|KRDMD
|14,82
|3.308.877.382
|% 3,56
|
|YKBNK
|11,93
|3.162.680.151
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,22
|3.039.431.249
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.039.431.249
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,73
|806.600.156
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,93
|3.162.680.151
|% 0,25
|
|KRDMD
|14,82
|3.308.877.382
|% 3,56
|
|ISCTR
|10,29
|2.247.301.601
|% -0,39
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6388
|% 0,07
|
|Euro
|19,3311
|19,3425
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,3385
|22,4505
|% 0,68
|
|Frank
|19,5453
|19,6630
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,92
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.002
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.026
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|86,16
|86,16
|2,27
|