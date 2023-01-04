***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:10
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092981
BIST
11:245.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -55,46
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:2418,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:2419,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1602
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:241.123,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 17,21
|Açılış
|: 1.123,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.123,03
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:24
|EYGYO
|22,90
|8.475.244
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|29.553.592
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|136.064.290
|% 9,93
|
|BFREN
|5.154,30
|167.637.583
|% 8,39
|
|ADEL
|132,00
|43.487.599
|% 7,14
|
|MRGYO
|6,05
|6.099.348
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.208.122
|% -9,93
|
|TUREX
|28,00
|22.016.545
|% -8,62
|
|ULUSE
|229,90
|26.996.140
|% -8,04
|
|KMPUR
|105,90
|58.335.835
|% -6,70
|
|EREGL
|42,46
|3.924.715.504
|% 0,52
|
|EKGYO
|9,44
|3.746.688.257
|% 0,21
|
|ASELS
|66,25
|2.586.508.731
|% -4,12
|
|ENKAI
|35,08
|2.365.735.900
|% 0,11
|
|THYAO
|145,50
|2.319.939.765
|% -1,29
|
|EKGYO
|9,44
|3.746.688.257
|% 0,21
|
|KRDMD
|18,98
|2.208.571.180
|% 0,90
|
|EREGL
|42,46
|3.924.715.504
|% 0,52
|
|YKBNK
|11,85
|998.832.386
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,91
|1.077.017.420
|% 1,89
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7378
|18,7497
|% 0,15
|
|Euro
|19,9111
|19,9263
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,5611
|22,6743
|% 0,99
|
|Frank
|20,1475
|20,2689
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9687
|4,9936
|% 0,13
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|17,10
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.567
|7.632
|57,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|14,00
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|