***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2024 17:42
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243336
BIST
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17:428.466
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 119,84
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
17:4230,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2517
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
17:4232,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1164
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
17:421.975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,27
|Açılış
|: 1.975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:42
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|AZTEK
|158,60
|350.840.276
|% 9,99
|
|VKFYO
|27,08
|121.347.439
|% -8,82
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|GARFA
|111,70
|119.112.242
|% -5,26
|
|YGYO
|4,56
|48.339.074
|% -5,20
|
|THYAO
|274,50
|13.753.246.417
|% 5,58
|
|TUPRS
|152,80
|4.388.512.316
|% 3,52
|
|PGSUS
|762,00
|3.616.411.936
|% 2,21
|
|EREGL
|43,68
|3.517.681.571
|% 0,88
|
|ASELS
|51,20
|3.512.323.897
|% 4,11
|
|EKGYO
|10,21
|3.061.472.922
|% -0,78
|
|ZOREN
|4,71
|1.198.598.265
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.605.307
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,26
|2.952.720.645
|% -2,30
|
|AKFGY
|2,05
|256.148.531
|% -1,44
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3651
|38,5575
|% 0,65
|
|Frank
|34,9534
|35,1640
|% 0,74
|
|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|922,69
|925,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,36
|973,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,88
|2.024,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:42
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