***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 10:40
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258701
BIST
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13:308.904
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,48
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:3032,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0858
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:3035,2052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0419
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:302.241,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,11
|Açılış
|: 2.241,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:30
|DMSAS
|6,36
|9.976.022
|% 107,17
|
|BAYRK
|42,24
|105.593.002
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.814.379
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.359.674
|% -6,43
|
|THYAO
|273,00
|3.714.204.450
|% 0,37
|
|EREGL
|44,70
|1.907.576.177
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,62
|1.882.052.887
|% 7,68
|
|JANTS
|276,50
|1.770.331.008
|% 8,86
|
|OBAMS
|50,80
|1.627.704.087
|% 3,67
|
|ISCTR
|10,51
|1.359.985.972
|% -0,85
|
|EKGYO
|10,73
|915.848.429
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,67
|148.722.855
|% -1,84
|
|LMKDC
|35,62
|1.882.052.887
|% 7,68
|
|YKBNK
|22,06
|1.142.018.452
|% -0,90
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1217
|32,1274
|% 0,27
|
|Euro
|35,1924
|35,2052
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,5335
|41,7417
|% -0,25
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,03
|% 0,66
|
|Platin
|936,64
|937,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,65
|1.075,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,77
|84,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,58
|2.170,93
|% 0,66
|