***PNLSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.03.2022 09:12
***PNLSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008614
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1138
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5712
En Düşük
14,4349
18:0515,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1466
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9603
En Düşük
15,7698
18:05959,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,98
|Açılış
|: 959,00
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
961,56
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|23,52
|10.769.107
|% 0,00
|
|ADEL
|25,70
|2.098.754
|% 0,00
|
|ADESE
|0,68
|14.665.769
|% 0,00
|
|AEFES
|21,92
|83.519.330
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,85
|47.423.243
|% 0,00
|
|ACSEL
|23,52
|10.769.107
|% 0,00
|
|ADEL
|25,70
|2.098.754
|% 0,00
|
|ADESE
|0,68
|14.665.769
|% 0,00
|
|AEFES
|21,92
|83.519.330
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,85
|47.423.243
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% 0,00
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5485
|14,5644
|% 0,79
|
|Euro
|15,9240
|15,9510
|% 0,93
|
|Sterlin
|19,0341
|19,1296
|% 0,79
|
|Frank
|15,6178
|15,7118
|% 0,75
|
|Riyal
|3,8666
|3,8860
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|-2,02
|
|Altın Gr.
|959
|959
|4,98
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,46
|0,16
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında