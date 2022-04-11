***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2022 09:44
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.04.2022 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi konusunda gerekli faaliyetleri yürütmek üzere "Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi N14 K:10 Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "Eren Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019025
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BIST En Aktif Hisseler10:05
|SANKO
|11,39
|7.137.187
|% 9,94
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|FORMT
|1,68
|6.126.335
|% 7,01
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|LINK
|36,40
|4.133.575
|% 6,93
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|GZNMI
|44,00
|3.407.870
|% 6,38
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|VKGYO
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|29.798.743
|% 6,31
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|MARTI
|1,86
|8.981.275
|% -8,37
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|ULUSE
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|643.093
|% -3,43
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|DZGYO
|2,35
|3.040.438
|% -2,89
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|SUMAS
|79,00
|85.320
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|CEOEM
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|1.630.307
|% -2,52
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|YKBNK
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|404.449.720
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|GARAN
|13,75
|394.383.094
|% 3,38
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|SASA
|66,90
|156.450.653
|% 2,92
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|AKBNK
|8,86
|134.437.689
|% 4,24
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|THYAO
|35,28
|123.070.573
|% -0,11
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|YKBNK
|4,92
|404.449.720
|% 5,35
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|GARAN
|13,75
|394.383.094
|% 3,38
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|TSKB
|1,62
|40.300.962
|% 1,89
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|SKBNK
|1,13
|26.272.348
|% 2,73
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|VAKBN
|4,07
|73.540.829
|% 2,52
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|10:05
|Alış
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|Dolar
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|14,7445
|% 0,01
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|Euro
|16,0431
|16,0554
|% 0,06
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|Sterlin
|19,1173
|19,2131
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|Frank
|15,6820
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|% -0,22
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|Riyal
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|% 0,00
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|Alış
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|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-4,61
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|Altın Gr.
|921
|921
|-2,54
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|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,03
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|B. Petrol
|101
|101
|-2,00
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