***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş:Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.05.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için merkezi "Reşitpaşa Mahallesi, Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi N14 Kat:10 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 658491 numarası ile kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı ve 353 059 0301 vergi sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030532BIST