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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.05.2022 14:15
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş:
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için merkezi "Reşitpaşa Mahallesi, Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi N14 Kat:10 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 658491 numarası ile kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı ve 353 059 0301 vergi sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030532


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