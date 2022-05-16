***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 14:15
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş:
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için merkezi "Reşitpaşa Mahallesi, Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi N14 Kat:10 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 658491 numarası ile kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı ve 353 059 0301 vergi sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030532
BIST
16:532.410
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|Önceki Kapanış
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ORCAY
|19,91
|217.320.039
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.553.457
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
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|MANAS
|23,70
|27.459.998
|% 9,93
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|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
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|GZNMI
|32,80
|4.065.035
|% -9,99
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|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,72
|82.616.435
|% -6,45
|
|THYAO
|42,84
|3.052.158.378
|% 0,28
|
|SISE
|19,89
|2.242.628.195
|% 3,06
|
|SAHOL
|19,41
|1.208.223.816
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,88
|1.204.216.165
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,87
|1.193.954.284
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,65
|806.110.673
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.168.222.531
|% -0,46
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|SKBNK
|1,15
|189.246.367
|% 1,77
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|AKBNK
|7,88
|1.204.216.165
|% -1,13
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|SISE
|19,89
|2.242.628.195
|% 3,06
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|16:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,7504
|15,7628
|% 1,43
|
|Euro
|16,6120
|16,6524
|% 2,54
|
|Sterlin
|19,5620
|19,6601
|% 2,51
|
|Frank
|15,7923
|15,8874
|% 2,27
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|Riyal
|4,1878
|4,2088
|% 1,43
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,45
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.269
|97,00
|
|Tam
|6.139
|6.297
|86,37
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|41,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|20,89
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
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Seans Raporu
16:53
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17:07BLCYT
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17:05EUYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 727 adet işlem
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17:04GLYHO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 243, 873 adet işlem